FC Bayern: Musiala, Davies und Choupo-Moting zurück im Mannschaftstraining

Der FC Bayern kann gegen Borussia Mönchengladbach wohl wieder auf Jamal Musiala und Alphonso Davies zurückgreifen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting meldet sich zurück, Leon Goretzka arbeitet weiter individuell an seinem Comeback.

München - Gute Nachrichten aus dem Bayern-Lazarett! Am Mittwoch sind Jamal Musiala, Alphonso Davies und Eric Maxim Choupo-Moting wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Musiala (Zerrung) und Davies (muskuläre Probleme) mussten vergangenes Wochenende beim 7:0-Auswärtssieg des FC Bayern in Bochum angeschlagen passen. Choupo-Moting absolvierte nach seiner Nierenstein-Operation vor rund einem Monat erstmals wieder eine Einheit mit dem Team.

Leon Goretzka radelt

Das Trio könnte im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) somit wieder eine Option für den Bayern-Kader sein.

Auch Leon Goretzka arbeitet nach seinem Eingriff am Knie Mitte Juli weiter an seinem Comeback. Der deutsche Nationalspieler radelte am Mittwoch an der Säbener Straße.