FC Bayern mit Erfolg in der Champions League: Doch nicht alle sind komplett zufrieden

Der FC Bayern feiert mit einem 4:3-Erfolg einen gelungenen Start in die diesjährige Champions-League-Saison. Damit starten die Münchner zum 20. Mal in Folge mit einem Auftaktsieg in die Königsklasse. Nach dem Spiel gibt es jedoch auch kritische Stimmen.

21. September 2023 - 07:31 Uhr | Maximilian Steiger