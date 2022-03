FC Bayern: Maschine mit Macken  Nagelsmanns Kritik an Upamecano

Dayot Upamecano patzt gegen Leverkusen erneut und wird von Bayern-Trainer Nagelsmann dafür gerüffelt.

München – Es war Ende Januar als sich Julian Nagelsmann nach dem 4:1 seiner Bayern bei Hertha BSC öffentlich über einen Fehler von Dayot Upamecano echauffierte und schimpfte: "Total überflüssig, eine unnötige Aktion. Das kann man verhindern oder vermeiden. Das sind Situationen, die man oft bespricht."

Was war nur passiert? Der französische Innenverteidiger Upamecano, kurz zuvor eingewechselt, hatte zu lässig den Ehrentreffer durch Herthas Joker Ekkelenkamp zum 1:4 (80.) mit einem zu unpräzisen Rückpass auf Torwart Manuel Neuer provoziert.

Nagelsmann über Upamecano: "Weiß, dass er den Rückpass nicht spielen sollte"

Einen Fehler kann man mal machen. Einen so ähnlichen Fehler wenige Wochen später gleich erneut? Doppelt ärgerlich. Der Sommer-Neuzugang 2021, für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen, spielte in der 42. Minute einen - wieder- viel zu lässigen Rückpass auf Torhüter Sven Ulreich, in den Leverkusens Amine Adli sprintete, der den Neuer-Ersatz umkurvte, jedoch nur den Pfosten traf - es blieb beim 1:1. Glück für Upamecano, den Unsicherheitsfaktor.

"Upa weiß, dass er den Rückpass nicht spielen sollte", meinte Nagelsmann und forderte vom 23-Jährigen: "Er soll die 50:50-Entscheidungen nicht so treffen, dass er zwingend die spielerische Lösung will, sondern die einfache Lösung." Der Fußballlehrer wurde deutlich: "Ich habe nie was dagegen, wenn er mal ein Ding in den dritten Rang hochschießt, da sitzt aktuell eh keiner. Das ist eine einfache Lösung, die vielleicht nicht immer super-smart aussieht. Super-smart sieht es aber auch nicht aus, wenn Adli den an den Pfosten schießt."

Upamecano "eine Maschine im Verteidigen"

Fragt sich also, wann der Lernprozess bei Upamecano einsetzt, dessen Leistungskurve beim 1:0 in Frankfurt vor einer Woche jedoch nach oben gezeigt hatte. Generell schwärmt Nagelsmann von Upamecano, mit dem er ab 2019 zwei Jahre in Leipzig gearbeitet hatte: "Seine größte Qualität ist das Verteidigen! Darauf darf er sich immer besinnen. Das ist eine Maschine im Verteidigen." Mit einigen Macken.