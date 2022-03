FC Bayern: Voll dabei im Sonntagstraining  Manuel Neuer ist fit für Salzburg

Bayern-Torhüter Manuel Neuer wird aller Voraussicht nach eine ernsthafte Option für das Champions-League-Rückspiel gegen RB Salzburg. Beim Training der Leverkusen-Reservisten konnte Neuer komplett mitmachen.

Szene vom Training am Freitag: Torwarttrainer Toni Tapalovic schießt Manuel Neuer warm. Auch am Sonntag zeigte Neuer an der Säbener Straße keine sichtbaren Probleme.

München – Nach dem 1:1 gegen Leverkusen ist die Euphorie des FC Bayern für das wichtige Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg am Dienstag (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) einigermaßen gedämpft. Ein Lichtblick: Manuel Neuer dürfte nach seiner Knieverletzung bereit fürs Comeback sein.

Neuer: Blitz-Comeback nur vier Wochen nach OP steht bevor

Der 35 Jahre alte Kapitän hatte schon am Freitag, knapp vier Wochen nach der Operation am Innenminiskus des rechten Knies, erstmals wieder mit dem Team trainiert. "Wir sind extrem gut im Zeitfenster", hatte Trainer Julian Nagelsmann anschließend zu Neuers Fitnesszustand gesagt und einen Einsatz am Dienstag als "kleines Ziel" bezeichnet.

Beim Training am Sonntag der Reservisten, die am Samstag gegen Bayer nicht zum Einsatz gekommen waren, war Neuer über die gesamte Distanz dabei und machte einen fitten Eindruck. Aktuell sieht alles danach aus, als müsse Neuers Stellvertreter Sven Ulreich, der gegen Leverkusen mit starken Paraden maßgeblichen Anteil am Punktgewinn hatte (AZ-Note 2), wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

Gegen Salzburg ebenfalls wieder Bord ist Lucas Hernàndez, der gegen Leverkusen eine Gelbsperre absitzen musste.