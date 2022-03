Niklas Süle über anstehenden Wechsel: "Verspüre nichts als Dankbarkeit"

Seit Bekanntgabe seines Wechsels zu Borussia Dortmund im Sommer entwickelt sich Niklas Süle immer mehr zum Abwehrchef der aktuellen Bayern-Mannschaft. Nach seinem Treffer gegen Leverkusen verspürt er nichts als Dankbarkeit seitens der Fans.

München - Obwohl sich der deutsche Rekordmeister gegen Bayer Leverkusen am Ende zu einem 1:1-Unentschieden mühte, war Niklas Süle nach der Partie die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.

Nicht, weil die Münchner ihren Vorsprung in der Tabelle auf Borussia Dortmund auf zunächst neun Punkte ausbauten, sondern weil er trotz Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB im Sommer bei den Fans weiterhin gefeiert wird.

Niklas Süle: "Hab in fünf Jahren alles gegeben"

Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 (18.) wurde der Abwehr-Hüne von den Fans lautstark gefeiert, vom anstehenden Wechsel keine Spur: "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Zuschauer meinen Namen rufen, obwohl ich nach Dortmund wechseln werde", freute sich der 26-Jährige nach dem Spiel bei "Sky": "Als ich eine Grätsche gemacht habe, wurde dauernd mein Name gerufen und nicht gepfiffen. Daran sieht man auch, dass ich in den fünf Jahren hier alles gegeben habe", so Süle weiter.

"Ich hab mit dem Klub alles gewonnen und verspüre nichts als Dankbarkeit. Ich wollte keine Unruhe reinbringen, indem ich mich irgendwie äußere. Der Tag wird kommen, an dem ich mehr dazu sagen werde. Wie man hoffentlich sieht, gebe ich hier Woche für Woche alles", sagte er abschließend.

Nach einer starken Leistung in Frankfurt und dem Tor gegen Leverkusen wird Süle für Nagelsmann im Saisonendspurt ohnehin unersetzbar. Am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker) kommt es in der Allianz Arena zum ersten großen Showdown gegen den FC Salzburg in der Champions League.