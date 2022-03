Vor Rückspiel gegen den FC Bayern: RB Salzburg sammelt mit Liga-Sieg Selbstvertrauen

Vorbereitung nach Maß: Während der FC Bayern in der Liga gegen Leverkusen Punkte liegen lässt, geht RB Salzburg durch einen 4:0-Sieg gegen den SCR Altach am Samstag mit Rückenwind ins Champions-League-Rückspiel.

Salzburg – Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich optimal auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München eingestimmt. Der zuletzt von einem massiven Corona-Ausbruch betroffene Tabellenführer besiegte am Samstag in der österreichischen Bundesliga den Tabellenletzten SCR Altach mit 4:0 (3:0).

Nach Corona-Ausbruch: Salzburg gegen FC Bayern wieder gut aufgestellt

Junior Adamu mit einem verwandelten Elfmeter-Nachschuss, Maximilian Wöber und Luka Sucic trafen vor der Pause für die Bullen. Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi erhöhte kurz vor dem Abpfiff mit einem verwandelten Elfmeter. Alle 17 Salzburger Akteure, die zuletzt von einem positiven Coronatest betroffen gewesen waren, sind wieder einsatzfähig.

Die Bayern empfangen die Salzburger am Dienstag (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena. Das Hinspiel vor drei Wochen war 1:1 ausgegangen.

FC Bayern nur 1:1 gegen Leverkusen, aber "keine Sorgen"

Ebenso wie das Bundesliga-Topspiel der Bayern gegen Bayer Leverkusen. Doch an eine erneute Blamage gegen Salzburg, wie bereits im DFB-Pokal (0:5 in Gladbach), denkt beim Rekordmeister niemand. "Wir haben keine Sorgen in Bezug auf Dienstag", betonte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie. Man habe in den ersten 30 Minuten gezeigt, "dass wir bereit sind für die Champions League", ergänzte Müller mit Nachdruck.

Es war zunächst in der Tat ein dominanter Auftritt der Bayern - gekrönt durch den Treffer von Niklas Süle (18.; AZ-Note 2). Doch nach Müllers erstem Eigentor im 615. Pflichtspiel für die Bayern (36.) offenbarten die Münchner einmal mehr in dieser Saison erhebliche Schwächen. Rückhalt war auch Ersatztorwart Sven Ulreich, der aber gegen Salzburg wohl wieder auf der Bank sitzen wird. Bei Neuer bahnt sich ein schnelles Comeback nur vier Wochen nach dessen Knie-OP an.