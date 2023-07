FC Bayern: Mannschaft hat Sadio Mané nicht verziehen – Tuchel sortiert Superstar aus

Sadio Mané soll den FC Bayern verlassen, Trainer Thomas Tuchel hat es ihm gesagt. Torwart Alexander Nübel ist vor dem Trainingsstart noch in München.

München - Er kam im Sommer 2022 als bester Spieler der englischen Premier League vom FC Liverpool zum FC Bayern – nun soll er die Münchner bereits wieder verlassen, als eines der größten Missverständnisse der Klubhistorie: Sadio Mané (31).

Der Senegalese erschien am Donnerstag zwar wie geplant im Rahmen der Saisonvorbereitung zur medizinischen Untersuchung im Krankenhaus "Barmherzige Brüder", doch laut "Kicker" hat Trainer Thomas Tuchel bereits deutlich gemacht, dass er nicht mehr mit ihm plant. Daher stehen die Zeichen auf Trennung.

Mehrere Klubs werben um FC-Bayern-Flop Sadio Mané

Bei Mané geht es auch darum, sein Gehalt in Höhe von geschätzt mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr einzusparen, um es in neue Spieler investieren zu können. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Mané von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien umworben werden.

Noch lehnt er aber einen Transfer in die sportliche Zweitklassigkeit ab. Bayern wiederum möchte Mittelstürmer Harry Kane (29) für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichten. Der Poker läuft und wird sich wohl noch hinziehen.

Nach Schlag gegen Leroy Sané: Mannschaft hat Sadio Mané wohl nicht verziehen

Mané war vergangenes Jahr für 32 Millionen Euro plus Boni zum Rekordmeister nach München gewechselt, er konnte die in ihn gesteckten Erwartungen aber nie erfüllen und war zuletzt unter Tuchel keine Stammkraft mehr. In 38 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwölf Tore, nur zum Saisonstart zeigte Mané sein riesiges Potenzial.

Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war zweifellos ein Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinales gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals in der Kabine vor den Augen der Mitspieler ins Gesicht. Bis heute ist diese Aktion nach AZ-Informationen Thema in der Mannschaft, einige Teamkollegen haben Mané den Schlag nicht verziehen.

Der Stürmer selbst hatte zuletzt angedeutet, weiter für den FC Bayern spielen zu wollen. "Ja, so Gott will", antwortete er beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. "Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren."

Beim offiziellen Vorbereitungsauftakt am Donnerstag war etwas überraschend auch Torhüter Alexander Nübel dabei (26). Der Keeper, zuletzt zwei Jahre an die AS Monaco verliehen, wird Bayern verlassen, er soll verkauft werden. Offen ist noch, wohin es Nübel zieht. Der VfB Stuttgart und Leeds United sind als neue Klubs im Gespräch – ebenso wie eine Rückkaufklausel, die sich die Münchner gerne zusichern lassen würden.

Fehlen Konrad Laimer und Matthijs de Ligt beim Trainingsstart des FC Bayern?

Neben Nübel meldeten sich auch einige deutsche Nationalspieler wie Thomas Müller (33) zurück in München. Am Samstag um 18 Uhr startet auf dem Sportplatz in Rottach-Egern das Trainingslager am Tegernsee mit einer öffentlichen Einheit. Zuvor trainieren die Stars bereits geheim an der Säbener Straße.

Der Fokus liegt zunächst klar auf Fitnesstraining. Fraglich ist noch, ob Neuzugang Konrad Laimer (26/Sprunggelenksverletzung) und Matthijs de Ligt (23/Wadenblessur) beim Trainingsstart dabei sind.