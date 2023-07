Nächstes Treffen von Bayerns Transfer-Taskforce: So sieht der weitere Einkaufsplan aus

Tottenhams Stürmer-Star Harry Kane ist weiter das Transferziel Nummer eins beim FC Bayern. Leon Goretzka will sich in München durchsetzen.

München - Am Dienstag kam erneut das prominente Transferkomitee des FC Bayern zusammen – und verständigte sich dabei auf den weiteren Einkaufsplan für diesen Sommer.

Ganz klar im Fokus: Harry Kane (29), der Weltklasse-Stürmer von Tottenham Hotspur, der mit einem Abschied aus England liebäugelt.

Der FC Bayern möchte Harry Kane als Lewandowski-Nachfolger

Bayern will Kane unbedingt verpflichten, dafür würde der Klub wohl erstmals überhaupt in der Historie mehr als 100 Millionen Euro ausgeben. Ob sich Tottenham-Präsident Daniel Levy überzeugen lässt? Bislang haben die Spurs zwei Angebote abgelehnt, das höchste davon lag bei 80 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen.

Auch Tottenhams neuer Chefcoach Ange Postecoglou möchte den Stürmer in London behalten. Der Poker um Kane könnte sich also noch einige Wochen hinziehen, klar ist aber: Bayern geht beim Wunschstürmer "All in".

Trat wie erwartet zum Trainingsauftakt bei Tottenham an: Stürmer-Star Harry Kane. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Kane, der am Mittwoch wie erwartet zu Tottenhams Trainingsstart erschien und die Mitarbeiter freundlich per Handschlag begrüßte, wird intern als idealer Nachfolger von Robert Lewandowski (34/FC Barcelona) gesehen, um wieder ganz vorne in der Champions League angreifen zu können.

Zweimal in Folge sind die Münchner zuletzt im Königsklassen-Viertelfinale ausgeschieden, in der kommenden Saison will das Team von Trainer Thomas Tuchel ums Triple kämpfen. Mit Kane als Mittelstürmer. Aber: Laut "Sport Bild" würde Bayern den Superstar notfalls auch erst 2024 holen, wenn der Vertrag des englischen Nationalmannschaftskapitäns ausläuft.

Konkurrenz für den FC Bayern? Auch PSG liebäugelt mit Harry Kane

Mit Kane ist man sich dem Vernehmen nach grundsätzlich einig. Allerdings soll nun auch Paris Saint-Germain in den Transferpoker eingestiegen sein. Kylian Mbappé (24) könnte PSG in diesem Sommer vorzeitig verlassen. Als Kane-Alternativen bei Bayern werden Julian Álvarez (23/Manchester City) und Dusan Vlahovic (23/Juventus Turin) gehandelt. Bei beiden Angreifern wäre ein einjähriges Leihgeschäft spannend, falls Kane im Sommer 2024 ablösefrei zu Bayern wechselt. Es ist weiter Geduld gefragt.

Leon Goretzka (28) hingegen hat nach AZ-Informationen bereits eine Entscheidung getroffen. Der deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag bis 2026 läuft, will ungeachtet aller Abschiedsgerüchte beim FC Bayern bleiben, "zu 100 Prozent", wie es heißt. Ein Jahr vor der Heim-EM sieht Goretzka in seinem vertrauten Umfeld in München die besten Perspektiven – und er glaubt auch weiter daran, sich gegen die starke Konkurrenz im zentralen Mittelfeld durchzusetzen.

Engpass im Sturm: Der FC Bayern geht bei Harry Kane "All in"

Dort rangeln künftig Joshua Kimmich (28), Neuzugang Konrad Laimer (26), Ryan Gravenberch (21) und eben Goretzka um zwei Plätze, auch Raphael Guerreiro (29) kann dort spielen. Marcel Sabitzer (29) soll verkauft werden.

Das Mittelfeld ist eine Luxuszone im Münchner Kader – ganz anders als das Sturmzentrum. Daher kämpfen die Bosse mit aller Macht um Kane.