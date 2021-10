FC Bayern: Lucas Hernández verletzt ausgewechselt  Einsatz gegen Benfica Lissabon ungewiss

Innenverteidiger Lucas Hernández muss beim Auswärtssieg bei Union Berlin verletzt ausgewechselt werden.

München - Lucas Hernández hat sich beim 5:2-Sieg des FC Bayern bei Union Berlin verletzt. Der 25 Jahre alte französische Innenverteidiger wurde am Samstag im Stadion An der Alten Försterei in der 68. Minute ausgewechselt.

"Hernández hat einen Schlag unterhalb vom Knie bekommen, er hatte angedeutet, dass er nicht mehr weiterspielen kann", erklärte Co-Trainer Dino Toppmöller nach dem Bundesliga-Spiel, bei dem er erneut den noch in Corona-Quarantäne befindlichen Chefcoach Julian Nagelsmann vertrat.

Mit Blick auf das kommende Spiel in der Champions League daheim gegen Benfica Lissabon (Dienstag, 21 Uhr, Amazon Prime und im AZ-Liveticker) und Hernández ergänzte Toppmöller: "Wir hoffen, dass er am Dienstag dabei sein kann."