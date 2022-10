FC Bayern: Kingsley Coman in Hoffenheim verletzungsbedingt ausgewechselt

Für Kingsley Coman war die Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag aufgrund von Oberschenkelproblemen vorzeitig beendet. Nach der Partie gab Julian Nagelsmann leichte Entwarnung: "Es ist keine strukturelle Verletzung."

Sinsheim - Bayerns Flügelspieler Kingsley Coman muss nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 2:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim keinen längeren Ausfall befürchten. "Er hat einen Pferdekuss im Oberschenkel bekommen. Wir haben dann reagiert, weil es nicht mehr richtig gut ging. Aber es ist keine strukturelle Verletzung", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag. Der Franzose Coman war nach etwa einer Stunde ausgewechselt worden, für ihn kam Sadio Mané in die Partie.

FC Bayern: Julian Nagelsmann ist "guter Dinge" bei Leroy Sané

Optimistisch ist Nagelsmann bei Nationalspieler Leroy Sané, der derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung fehlt. "Der Heilungsverlauf ist gut. Wir haben da wenig Vorerfahrung bei ihm, weil er noch nicht viele Muskelverletzungen hatte. Ich bin guter Dinge, dass wir die zweieinhalb bis drei Wochen auf jeden Fall einhalten können. Und dass er auf jeden Fall vor der WM wieder in den Rhythmus kommen wird", sagte Nagelsmann.

Offen ließ der Coach, ob der erneut erfolgreiche Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting auch am Mittwoch (21.00 Uhr live bei DAZN und im AZ-Liveticker) beim FC Barcelona beginnen wird. Der Stürmer hat auch in Hoffenheim wieder getroffen, wurde nach den Belastungen aus den vergangenen Partien in der zweiten Halbzeit vorzeitig ausgewechselt. Für ihn kam Top-Talent Mathys Tel in die Partie.