FC-Bayern-Kapitän Thomas Müller vor PSG-Kracher: "Vorfreude ist da"

Drei Wochen nach dem 1:0-Erfolg in Paris will der FC Bayern München in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Ein PSG-Star fällt aus, ein anderer steht diesmal in der Startformation.

08. März 2023 - 07:14 Uhr | AZ/dpa