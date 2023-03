Neymar-Ausfall: Vorteil oder Nachteil für den FC Bayern?

Ohne den Brasilianer haben Mbappé und Messi noch nie verloren. "Komme stärker zurück"

Es ist eine Personalmeldung, die dem FC Bayern eigentlich Mut machen sollte, doch die nackten Zahlen sagen etwas ganz anderes aus: Neymar (31), der brasilianische Offensiv-Star von Paris Saint-Germain, wird an diesem Mittwochabend beim Champions-League-Kracher verletzt fehlen. Nach einer Verletzung am rechten Knöchel ist die Saison für ihn vorzeitig beendet.

Neymar musste verletzt vom Platz getragen werden. © picture alliance/dpa/AP

Eine Gefahr weniger im Achtelfinal-Rückspiel für die Münchner – könnte man meinen. Allerdings hat PSG noch nie verloren, wenn Neymar fehlte und im Sturm Lionel Messi (35) und Kylian Mbappé (24) zusammen zauberten.

Neymar fehlt gegen den FC Bayern: gut oder schlecht?

Im Detail: 15 Mal spielten Messi und Mbappé ohne Neymar im Angriff, dabei sprangen zwölf Siege und drei Remis heraus. Mbappé gelangen im Zweiersturm mit Messi 14 Tore, dem Argentinier elf. Macht 25 Treffer in 15 Partien. Uff. Der Neymar-Schock – ist er also eher einer für den FC Bayern?

Ganz fair ist diese Frage freilich nicht, schließlich verkörpert der Brasilianer an guten Tagen immer noch absolute Weltklasse. Nicht zu vergessen: Im Champions-League-Finale 2020 spielte Neymar brilliant – er wurde nur von einem noch besseren Manuel Neuer (36) im Bayern-Tor gestoppt. Die Münchner gewannen dank Kingsley Coman (26) mit 1:0.

Und auch im Viertelfinale der Spielzeit 2020/21, als Paris Bayern im Viertelfinale knapp eliminierte (3:2 und 0:1), gehörte Neymar zu den prägenden Figuren in der PSG-Offensive.

"Er ist einer der besten Spieler. Sein Ausfall ist ein großer Nachteil für uns", sagt Trainer Christophe Galtier. In dieser Saison kommt Neymar in bisher 29 Pflichtspielen für PSG auf 18 Tore und 17 Vorlagen.

Eine sehr starke Bilanz.

PSG gegen den FCB ohne Neymar: Ein Defensivspieler mehr

Klar ist aber auch: Steht Neymar nicht auf dem Platz, hat Coach Galtier einen Defensivspieler mehr. Statt drei Diven gibt es mit Messi und Mbappé dann nur noch zwei Diven, die keinen Meter Abwehrarbeit leisten.

Neymar hatte sich am 19. Februar im Spiel gegen OSC Lille (4:3) die Verletzung zugezogen. Da er in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, sprach sich die medizinische Abteilung von PSG nun für eine Operation aus. Diese soll in den kommenden Tagen in Doha stattfinden. Bei der WM in Katar hatte sich Neymar schon im allerersten Spiel gegen Serbien ebenfalls am rechten Knöchel verletzt und kehrte erst nach der Gruppenphase ins Team zurück.

"Ich werde stärker zurückkommen", schrieb Neymar unter ein Bild bei Instagram, das ihn in einer PSG-Trainingsjacke zeigt. Doch zuletzt gab es auch immer wieder Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied - etwa zu seinem Ex-Klub FC Barcelona. Neymars Vertrag läuft 2025 aus.

Ohne den Brasilianer wird es Paris wohl mit einem kompakten Fünfer-Mittelfeld versuchen. Marco Verratti (30) ist das Hirn im Zentrum, der Italiener wird flankiert von Achraf Hakimi (24), Nuno Mendes (20), Vitinha (23) und Fabián Ruiz (26). Vorne stürmen Messi und Mbappé. Ob ihre überragende Neymar-lose Statistik auch gegen Bayern Bestand hat?