FC Bayern in der Rolle des Verfolgers: Kann Union Berlin wirklich Meister?

Die Eisernen haben gegen den BVB nur 29 Prozent Ballbesitz und gewinnen trotzdem 2:0. Vieles erinnert aktuell an die einstigen Märchen-Meisterschaften des 1. FC Kaiserslautern und Leicester City.

Sheraldo Becker (hinten) bringt Union Berlin mit 1:0 in Führung: Am 3. September kam der FC Bayern im Stadion an der Alten Försterei nicht über ein 1:1 hinaus.

München - Union Berlin ist Tabellenführer der Bundesliga, nach fast einem Drittel der Saison - das ist Fakt.

Ebenso die vier Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger, den Abo-Meister FC Bayern. "Eine Momentaufnahme", nennt es Erfolgstrainer Urs Fischer. Das Ziel der Ost-Berliner? Weiter der Klassenerhalt. Was hat man gelacht damals über den 1. FC Kaiserslautern! Wie hat man Leicester City in der Premier League einst belächelt! Ach ja, wie nett!

Salihamidzic über Union Berlin: "Kompliment - sie stehen zurecht da oben"

Aus der Position der Überlegenheit überschütten Favoriten überraschend stark aufspielende und über Gebühr punktende Underdogs gerne mit Komplimenten. Bravo, bravo! Hut ab! Dazu die Denkblase: "Die werden aber nicht ... keinesfalls! Gibt's nur im Märchen!"

Also kann man frank und frei loben. Siehe Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der am Sonntag sagte: "Ihre große Stärke ist, dass sie jede Woche diese Intensität auf den Platz bringen - und das zwei Mal, das ist große Klasse. Kompliment - sie stehen zurecht da oben."

Union Berlin an der Spitze: Ein Höhenflug auf Zeit mit Absturzgarantie?

Rückblick I: Nach dem zehnten Spieltag der Saison 1997/1998 steht Aufsteiger 'Lautern auf Rang eins - vier Punkte vor dem FC Bayern. "Das Wunder vom Betzenberg" nimmt Konturen an. Unter Trainer Otto Rehhagel lassen sich die Roten Teufel ab dem vierten Spieltag nicht mehr von der Pole-Position verdrängen. Ein Pfälzer Märchen! Die Bayern werden mit zwei Punkten Rückstand nur Vizemeister.

Rückblick II: Leicester City belegt nach dem zehnten Spieltag der Premier-League-Saison 2015/2016 lediglich Platz fünf, mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City. Bis zum Ende der Hinrunde haben sich die "Foxes" (Füchse) unter Coach Claudio Ranieri bis auf Rang zwei

herangepirscht. Ab dem 23. Spieltag grüßt das Team um den deutschen Abwehrspieler Robert Huth konstant von der Spitze - bis zum Ende. Ein East-Midland-Märchen.

Union Berlin: Kollektiv siegt über Qualität

Die Bundesliga könnte bereits mittendrin sein im "Wunder von Köpenick". Motto: Staunst du noch oder gratulierst du schon? Aber kann Union wirklich Meister? Beenden die Berliner die Schalen-Serie des FC Bayern? Halten sie eisern durch oder wird der Vorsprung doch eines Tages brüchig?

Union stieg 2019 in die Bundesliga auf, steigerte sich von Jahr zu Jahr. Erst Platz elf, dann sieben (Conference League), es folgte Platz fünf (Europa League) und nun Spitzenreiter seit dem 6. Spieltag. Mit Underdog-Fußball (ein kaum zu knackendes Abwehrbollwerk, lange Bälle und schlaue Umschaltmomente) kommt Union unangenehm und eklig daher. Am Sonntag gegen den BVB rannten die Berliner zwölf Kilometer mehr als ihr Gegner, verwandelten dabei lediglich 29 Prozent Ballbesitz in einen 2:0-Erfolg.

Freiburgs Coach Streich über Union: "Ziemlich sicher die beste defensive Organisation in der Bundesliga"

Seit 43 Spieltagen hat man nach einer 1:0-Führung nicht mehr verloren. Nur sechs Gegentore sagen alles. Kollektiv siegt über Qualität. In der lauten, engen "Alten Försterei" zu gewinnen, käme der Einnahme von Fort Knox gleich.

Trainer Edin Terzic von Möchtegern-Meisterkandidat Borussia Dortmund schrieb den Unionern frustriert das zu "was Spitzenteams ausmacht: Jeder weiß, was sie tun und keiner kann es verhindern." Laut Freiburgs Coach Christian Streich haben die Berliner "ziemlich sicher die beste defensive Organisation in der Bundesliga".

Bayern-Coach Nagelsmann: Union Berlin "verdientermaßen oben dabei"

Und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann meinte: "Sie sind immer körperlich und mental voll da. Sie hauen sich einfach in alles rein und geben alles für den Sieg. Dann ist es oft so, dass das Leben dich dafür belohnt. Sie sind verdientermaßen oben dabei."

Fragt sich nur: wie lange? Bricht die Euphoriewelle eines Tages? "Ich schaue nicht auf die Tabelle - macht keinen Sinn jetzt", meinte Salihamidzic. "Ich weiß, dass wir noch nicht da sind, wo wir hingehören." Wenn er sich da mal nicht täuscht.