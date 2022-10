Julian Nagelsmann und Freundin Lena: Lippenbekenntnisse

Was ist noch viiiel schöner - als ein 5:0-Sieg daheim? Na, klaro: ein Kuss der Liebsten als Belohnung.

München - Und so konnte es Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35) nach dem Befreiungsschlag gegen Freiburg kaum erwarten, sich endlich zu seiner Liebsten in der Allianz Arena durchzukämpfen.

Freundin Lena Wurzenberger (30) fieberte und jubelte das Spiel über im Publikum mit. Die Journalistin, die auch mal Mitarbeiterin der Abendzeitung war, wartete gleichermaßen stolz und geduldig, als ihr Julian all die Interviews nach Abpfiff absolvierte. Dann, endlich: Zeit für romantische Lippenbekenntnisse.

Nach dem Sieg holt er sich die schönste Belohnung ab - einen Kuss: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger. © imago/MIS

Glück im Spiel - und in der Liebe

Besser kann ein Abend kaum laufen. Nicht nur liebestechnisch passen die beiden top zusammen, sondern auch modisch. Julian in roter Trainingsjacke, Lena in einer sportlich rot-weißen Jacke, auf der vorn ein großes C prangte. C für Coach? Mit Sicherheit! Lena dürfte sein Coach dafür sein, dass die Gefühlslage jenseits des Rasens stimmt.