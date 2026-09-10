Die meisten Titel, die höchsten Umsätze und die meisten Mitglieder. In der Bundesliga ist der FC Bayern das Nonplusultra, auch was die Sozialen Medien angeht. Überraschenderweise ist der Bundesligaspieler mit den meisten Instagram-Followern jedoch nicht für den deutschen Rekordmeister aktiv.

Harry Kane ist der Bayern-Spieler mit den meisten Instagram-Followern – ein Bundesliga-Spieler hat aber noch mehr.

432.500 Mitglieder (Stand: 2. November 2025) zählt der FC Bayern, der damit einer der, wenn nicht sogar der mitgliederstärkste Sportverein der Welt ist – man liefert sich seit Jahren ein enges Rennen mit Benfica Lissabon.

Eine beachtliche Zahl, jedoch nichts im Vergleich zu den mehr als 200 Millionen Followern, die der deutsche Rekordmeister in den Sozialen Medien rund um Instagram, TikTok und Facebook hat.

Spieler des FC Bayern haben zusammen die meisten Instagram-Follower

Aber auch die Spieler des FC Bayern können sich alleine bei Instagram über eine riesige Gefolgschaft freuen. 91.026.261 Follower haben die 23 Bayern-Spieler, die über einen eigenen Instagram-Account verfügen. Kein anderer Bundesligist kann eine auch nur annähernd hohe Followerzahl sein Eigen nennen – auf Platz zwei der "Instagram-Tabelle" findet sich Bayer Leverkusen, dessen 29 Spieler es auf insgesamt 31.971.674 Follower bringen.

Mit Borussia Dortmund (17.989.345) und Eintracht Frankfurt (11.022.811) sind es noch zwei weitere Bundesligavereine, deren Spieler zusammen mehr als zehn Millionen Follower zusammenbringen.

Zu diesen Zahlen kommt die die Instagram-Profile der Profis aller 18 Vereine der Fußball-Bundesliga zur Saison 2026/27 erfasst und ausgewertet hat.

Ein Spieler hat mehr Follower: Harry Kane ist nicht die Nummer 1 der Bundesliga

Instagram-Spitzenreiter beim FC Bayern ist, nicht unbedingt verwunderlich, Harry Kane. Der Stürmerstar hat 20.185.977 Follower und damit 22,1 Prozent der Gesamtzahl der Bayern-Spieler. Doch trotz dieser hohen Zahl ist Kane nicht die Nummer 1 in der Bundesliga. Es gibt einen Spieler, der noch mehr Follower hat: der Spanier Lucas Vázquez. Dem 35-jährigen Abwehrspieler von Bayer Leverkusen folgen bei Instagram laut Netzschreier-Analyse 21.404.425 Personen.

Lucas Vázquez von Bayer Leverkusen ist zum Beginn der Saison 2026/27 der Bundesligaspieler mit den meisten Instagram-Followern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Möglicherweise kann Harry Kane im Laufe der Saison Vázquez an der Spitzenposition ablösen, denn die Entwicklung der Followerzahlen verlief in der vergangenen Spielzeit gegensätzlich. Während der Spanier nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Bayer Leverkusen im August 2025 1,2 Millionen Follower einbüßen musste, konnte Kane im gleichen Zeitraum 2,5 Millionen hinzugewinnen.

Instagram-Follower: Neun Bayern-Spieler unter den Top 20

Unter den Top 20 der Bundesliga-Spieler mit den meisten Instagram-Followern finden sich neun Spieler, die sich das Trikot des FC Bayern München überstreifen. Neben Harry Kane auf Platz 2 sind das Manuel Neuer (#3 / 15.021.243 Follower), Michael Olise (#4 / 11.212.532), Joshua Kimmich (#5 / 8.748.999), Luis Díaz (#6 / 8.598.122), Jamal Musiala (#7 / 7.695.322), Alphonso Davies (#9 / 5.531.936), Serge Gnabry (#14 / 2.935.301) und Neuzugang Ismael Saibari (#17 / 2.562.349).

Apropos Neuzugang – die followerstärkste Neuverpflichtung hat sich der VfB Stuttgart geangelt. Der Marokkaner Bilal El Khannouss wurde, nach einjähriger Leihe, von Leicester City fest verpflichtet und bringt neben Offensivpower auch 2.956.258 Instagram-Follower mit. Christopher Nkunku, der sich nun wieder die Fußballschuhe für RB Leipzig schnürt, bringt es auf 2.592.338. Auf Platz drei des Neuzugang-Rankings findet sich Bayern-Neuzugang Ismael Saibari, dem, wie bereits erwähnt, 2.562.349 Personen bei Instagram folgen. Der zweite Bayern-Neuzugang, Nathaniel Brown, hat bisher 387.137 Follower. Der deutsche Nationalspieler, der von Eintracht Frankfurt nach München kam, dürfte mit einer erfolgreichen Saison beim FC Bayern aber schon bald einen deutlichen Zuwachs an Fans bekommen.

Die beiden Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari dürften sich im Verlauf der Saison über viele weitere Instagram-Follower freuen. © IMAGO/DeFodi.de

Eine hohe Zahl von Instagram-Followern ist natürlich keine Garantie für sportliche Höchstleistungen, dennoch kann eine hohe Gefolgschaft der Spieler in den Sozialen Medien für die Klubs durchaus Vorteile bringen.

"Natürlich wird kein Spieler verpflichtet, nur weil er viele Instagram-Follower hat. Entscheidend sind in erster Linie Faktoren wie sportliche Qualität, Entwicklungspotenzial und die Frage, ob er zur Mannschaft passt. Trotzdem ist die digitale Reichweite eines Fußballers längst mehr als eine nette Begleiterscheinung. Internationale Stars und Talente bringen ihre eigene Community mit. Das verschafft Vereinen zusätzliche Aufmerksamkeit, macht sie für Sponsoren attraktiver und kann ihnen neue Zielgruppen und Märkte erschließen", meint Marlon Giglinger, Mitgründer und Geschäftsführer von Netzschreier.

Cristiano Ronaldo spielt in einer anderen Liga

Im internationalen Vergleich spielen die Bundesliga-Spieler mit ihren Followerzahlen aber noch in einer kleineren Liga. Der Spieler und Sportler mit den meisten Fans bei Instagram ist Cristiano Ronaldo. Dem portugiesischen Weltstar folgen dort sage und schreibe 679 Millionen Fans. Und der argentinische Superstar Lionel Messi muss sich mit seinen 516 Millionen Followern auch nicht verstecken.

Für die Untersuchung hat die Influencer-Agentur Netzschreier die Instagram-Profile der Profis aller 18 Vereine der Fußball-Bundesliga zur Saison 2026/27 erfasst und ausgewertet. Berücksichtigt wurden insgesamt 511 Spieler, die laut Transfermarkt zum Kader der ersten Mannschaft gehören. 24 Spieler verfügen über kein offizielles Instagram-Profil. Für das Transfer-Ranking wurden 146 Neuzugänge und Leihspieler separat ausgewertet. Stichtag der Erhebung ist der 7. September 2026.