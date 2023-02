FC Bayern: Hasan Salihamidzic verteilt nach Sieg gegen Paris Saint-German Sonderlob an seine Stars

Der FC Bayern hat das Achtelfinalhinspiel bei Paris Saint-Germain mit 1:0 gewonnen. Nach dem Sieg lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic seine Spieler in höchsten Tönen.

Paris - Nach den Trubel-Wochen beim FC Bayern mit der Horrorverletzung von Lucas Hernández, dem Paris-Trip von Serge Gnabry und dem öffentlichen Rundumschlag von Manuel Neuer gegen seinen Arbeitgeber sorgen die Münchner nun wieder sportlich für Schlagzeilen. Das Hinspiel in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain gewann der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mit 1:0.

Salihamidzic von Teamleistung des FC Bayern begeistert

Damit brachten sich die Münchner in eine mehr als solide Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena. Kein Wunder also, dass auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie gegen die Franzosen allen Grund zur Freude hatte.

Vor allem die Teamleistung tat es dem 46-Jährigen an: "Ich glaube man hat gesehen, dass Mannschaft und Trainer gut harmonieren." Im gleichen Atemzug betonte Salihamidzic dennoch: "Wir sind zufrieden. Aber wir wissen auch, dass es die erste Halbzeit ist."

Sonderlob für Kingsley Coman und Yann Sommer

Ganz zurückhalten konnte der Sportchef der Bayern seine Erleichterung über die gute Ausgangsposition aber nicht. Und so lobte Salihamidzic vor allem seinen Siegtorschützen Kingsley Coman: "Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat verteidigt und ein Tor gemacht. Also Aufgabe erfüllt."

Das hat auch Bayern-Keeper Yann Sommer. Und so hatte der gebürtige Bosnier selbstverständlich auch rühmende Worte für seinen Winterneuzugang übrig, der in der zweiten Halbzeit von der Star-Offensive der Pariser mehrfach geprüft wurde. "Er hat das Vertrauen da in Ruhe herauszuspielen und macht das hervorragend, finde ich", so Salihamidzic.

Hielt das Bayern-Tor sauber: Yann Sommer. © IMAGO/Revierfoto

Salihamidzic: "Julian Nagelsmann macht einen sehr guten Job"

Bei so viel Lob darf natürlich auch Trainer Julian Nagelsmann nicht fehlen, der mit einer Dreierkette das Starensemble von PSG vor allem in der ersten Hälfte in Schach hielt. "Julian macht einen sehr guten Job. Er hat viele Ideen und arbeitet gut mit der Mannschaft", so Salihamidzic.

Viele und vor allem gute Ideen wird es auch im Rückspiel brauchen, um das Ticket fürs Viertelfinale endgültig zu lösen. Die Superstars um Lionel Messi, Neymar und vor allem Kylian Mbappe sind immer für einen Treffer gut. Aber bis dahin kann Salihamidzic erstmal deutlich entspannter schlafen als in den letzten Wochen.