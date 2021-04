FC Bayern: Gegen Mainz "absolut eine Option" – Lewandowski zurück im Mannschaftstraining

Bayern-Star Robert Lewandowski ist am Donnerstag in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der Stürmer will am kommenden Wochenende gegen Mainz wieder spielen – auch Hansi Flick zeigt sich optimistisch.

21. April 2021 - 14:01 Uhr | AZ

Robert Lewandowski ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. © IMAGO / Lackovic

München - Für das Spiel gegen Leverkusen (2:0-Sieg am Dienstagabend) hat es noch nicht gereicht. Am Samstag gegen Mainz (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) steht Robert Lewandowski nun vor seinem Comeback. Am Donnerstag ist der Pole ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters zurückgekehrt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, absolvierte der 32-Jährige einen Großteil der Einheit mit seinen Teamkollegen. Serge Gnabry nach einem positiven Corona-Test und Corentin Tolisso nach einem Sehnenriss im Oberschenkel absolvierten erstmals wieder Lauftraining. "Es geht mir sehr gut, ich trainiere jetzt schon seit Tagen und alles läuft, wie es geplant war. Das bedeutet, dass ich zufrieden bin und der Plan ist, dass ich am Wochenende wieder spiele", sagte Lewandowski am Mittwoch im . Flick froh über schnellen Lewandowski-Heilungsprozess Auch Bayern-Coach Hansi Flick zeigt sich optimistisch am Samstag wieder auf seinen Super-Stürmer vertrauen zu können. "Er ist für Samstag absolut eine Option. Wir sind froh, dass es bei ihm so schnell geht", sagte Flick nach der Partie gegen Leverkusen. Lewandowski hatte sich Ende März beim WM-Qualispiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra verletzt. Der Angreifer zog sich eine Bänderdehnung im Knie zu, die Bayern sprachen von einer Ausfallzeit von rund vier Wochen. Vor etwas mehr als einer Woche nahm Lewandowski wieder das Lauftraining auf, seitdem kommt er seinem Comeback Schritt für Schritt näher. Knackt Lewandowski den Tor-Rekord von Gerd Müller? Den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller (40 Tore in einer Bundesliga-Saison) hat er indes noch nicht aufgegeben. Lewandowski steht aktuell bei 35 Treffern – vier Spiele bleiben dem Polen noch. "Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich, wenn ich wieder auf dem Platz bin, ab der ersten Minute auch mein Niveau zeigen, direkt den besten Fußball spielen und Tore schießen kann", sagte Lewandowski.