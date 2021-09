FC Bayern: Der Rekordtransfer zahlt zurück - Hernández nähert sich seiner Top-Form

Nach seiner Verletzung aus der Vorbereitung nähert sich Lucas Hernández immer mehr seiner Top-Form. Der Rekordeinkauf scheint endlich beim FC Bayern angekommen zu sein - doch die Konkurrenz ist groß.

München - Es sind martialische Worte, die charakteristischer aber kaum sein könnten. "Wenn nötig, würde ich auf dem Platz sterben", sagte Lucas Hernández einmal. Allzu oft konnte der französische Weltmeister das in seinen knapp zwei Jahren seit seinem Rekord-Wechsel von Atlético Madrid allerdings nicht zeigen.

Bei seiner Ankunft in München war der Abwehrspieler gerade erst von einer langwierigen Innenbandverletzung genesen, schon nach wenigen Wochen im neuen Trikot setzte ihn eine Verletzung am Sprunggelenk für mehrere Monate außer Gefecht. Auch in der Folge hatte der 25-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die jüngste zog er sich erst in diesem Sommer bei der Europameisterschaft zu - aufgrund der folgenden Knie-OP verpasste Hernández neben der ersten Vorbereitung unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann auch die ersten Saisonspiele.

Auch dank Hernández: Der FC Bayern steht hinten stabil

Mittlerweile scheint sich der in Marseille geborene Defensiv-Spezialist aber wieder gefangen zu haben. In den vergangenen drei Ligaspielen stand er in der Startelf und stellte seine Qualitäten als giftiger Zweikämpfer mit guten Auge im Spielaufbau unter Beweis. Auch beim 5:0-Kantersieg gegen Dynamo Kiew zeigte er im Abwehrzentrum an der Seite von Landsmann Dayot Upamecano eine gute Leistung.

"Es geht darum, die Gier, die die Mannschaft nach vorne hat, auch nach hinten zu haben. Es sieht immer schöner aus, wenn man zu null spielt", meinte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie gegen den ukrainischen Rekordmeister.

Auch Vorstandsboss Oliver Kahn hob die im Vergleich zur Vorsaison neu gewonnene Stabilität in der Defensive hervor. "In den letzten beiden Saisons haben wir zu viele Gegentore bekommen, standen insgesamt defensiv nicht optimal", meinte der einstige Weltklasse-Torhüter im Interview bei "DAZN": "Das ist ganz wichtig. Das ist die Basis, um erfolgreichen Fußball zu zeigen."

Hernández profitiert von Alaba-Abgang, doch die Konkurrenz bleibt groß

In die Karten spielte Hernández bei seiner jüngsten Entwicklung auch der Abgang von David Alaba, den es im Sommer nach 13 Jahren beim Rekordmeister zu Real Madrid zog. Der Österreicher hatte seit Hernández' Verpflichtung stets den Vorzug erhalten, zunächst auf der Linksverteidigerposition und später als Abwehrchef im Zentrum. Es sind genau die beiden Positionen, auf denen auch der Franzose beheimatet ist.

Allzu sicher darf er sich seines Stammplatzes allerdings nicht sein - die Konkurrenz ist schließlich groß. Neuzugang Upamecano, der im Sommer zusammen mit Trainer Nagelsmann aus Leipzig kam, findet sich bei den Bayern immer besser zurecht und stand in acht der bisherigen zehn Saisonspiele in der Startelf. Auch Niklas Süle zeigte sich zuletzt deutlich formverbessert und wurde - für einen Abwehrspieler ungewöhnlich - gegen Kiew von den eigenen Fans mit Sprechchören gefeiert.

Nagelsmann gilt jedoch als Fan von "Luci", wie er den Franzosen gerne nennt. "Ich mag es, wenn ein Verteidiger seiner Bezeichnung auch gerecht wird", meinte der Bayern-Coach jüngst. An der dafür nötigen Einsatzbereitschaft mangelt es Hernández bekanntlich nicht.