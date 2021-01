FC Bayern: Corentin Tolisso fällt gegen Schalke aus - Robert Lewandowski fit

Corentin Tolisso wird das Auswärtsspiel des FC Bayern beim FC Schalke am Sonntag verpassen, der zuletzt angeschlagene Robert Lewandowski wird laut Trainer Hansi Flick rechtzeitig fit.

München - Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Dies teilte Trainer Hansi Flick am Freitag mit.

Flick über Tolisso: "Wollen kein Risiko eingehen"

"Er hat gegen Augsburg seine Muskulatur gespürt. Da wollen wir kein Risiko eingehen", sagte der Bayern-Coach. Ansonsten seien alle Mann an Bord. So auch Robert Lewandowski, der in Augsburg am Mittwoch aufgrund leichter muskulärer Probleme vorzeitig ausgewechselt wurde. "Wir werden nach dem Abschlusstraining morgen entscheiden, wen wir mitnehmen", meinte Flick weiter.

Verzichten müssen die Bayern weiter auf den langzeitverletzten Tanguy Nianzou, der sich nach seinem Muskelbündelriss weiter im Aufbautraining befindet.