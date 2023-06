FC Bayern: Bosse-Kehraus an der Säbener Straße

Neben Oliver Kahn muss auch sein umstrittener Berater Moritz Mattes den FC Bayern verlassen. Juventus Turin buhlt derweil um Hasan Salihamidzic.

München - In der virtuellen Welt des Internets firmiert Moritz Mattes beim Business-Netzwerk LinkedIn weiterhin als "Chief of Staff" des FC Bayern, in der realen Welt an der Säbener Straße ist der wichtigste Berater von Oliver Kahn nun Geschichte.

Denn mit dem Titan muss auch sein umstrittener Büroleiter seinen Schreibtisch im zweiten Stock der Bayern-Zentrale räumen.

FC Bayern: Kahn geht nicht alleine, er nimmt Mattes mit

Der Absolvent der Harvard Business School wird von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit dafür verantwortlich gemacht, dass die Stimmung unter den Mitarbeitern an der Säbener Straße immer schlechter wurde.

Beim "Kicker" sagte Hoeneß im Bezug auf Kahns Wirken: "Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben." Mit Beratern wie Mattes.

FC-Bayern-Talentsucher Neppe: Sein Schicksal ist noch ungeklärt

Wie es mit dem Technischen Direktor Marco Neppe, zuletzt eine Art rechte Hand von Hasan Salihamidzic, weitergeht, ist noch offen.

Beim großen Transfer-Meeting der Bosse mit Trainer Thomas Tuchel am Dienstag saß der 36-Jährige, der zuletzt auch die ersten Gespräche mit Wunsch-Sechser Declan Rice angebahnt hatte, jedenfalls mit am Tisch.

Anders als sein ehemaliger Chef. Nach dem Blitz-Aus bei Bayern könnte für Brazzo woanders mindestens ebenso schnell wieder eine Tür aufgehen.

Denn sein Ex-Klub Juventus Turin sucht aktuell dringend einen neuen Sportdirektor – und in Zuge dessen hat man sich in Italiens Auto-Hauptstadt laut "Tuttosport" offenbar an den ehemaligen Bianconeri-Profi (2007-2011) erinnert. Ob Salihamidzic bereits jetzt schon wieder bereit ist für eine neue Aufgabe, ist fraglich.