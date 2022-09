FC Bayern bezahlt Sieg gegen Barcelona teuer! Lucas Hernández zieht sich Muskelverletzung zu

Der FC Bayern muss einen Ausfall von Weltmeister Lucas Hernández befürchten. Ein bitteres Ende für den Torschützen. Er humpelt in der 92. Minute vom Feld.

München – Eigentlich schauten schon alle zum Schiedsrichter. Es lief die 92. Minute im Spiel der Bayern gegen den FC Barcelona. Die Arena, die Bayern-Bank und die Mannschaft auf dem Rasen wollten den Schlusspfiff hören und den 2:0 Sieg feiern.

Dann jedoch gingen die Blicke zu Torschütze Lucas Hernández. Der Franzose humpelte an der Eckfahne nach draußen und fasste sich an den linken oberen Oberschenkel. Ein bitteres Ende für den Torschützen.

Nagelsmann: Bewegungsablauf bei Hernández nicht rund

"Er hat das Gefühl, dass irgendetwas gerissen ist im Adduktorenbereich. Der Bewegungsablauf war auch nicht so rund in der Kabine", sagte Julian Nagelsmann nach der Partie. Genaueres wisse er aber wie beim ebenfalls angeschlagenen Benjamin Pavard nicht. Nach weiteren Untersuchungen könne man mehr sagen.

Zuvor hatte Hernández seine Bayern in der 50. Minute noch mit einem sehenswerten Kopfball in Front gebracht. Angeschlagen musste bereits in der Anfangsphase auch dessen französischer Nationalmannschaftskollege Pavard (26) vom Feld.

Pavard "benommen", auch Upamecano humpelt aus der Bayern Kabine

Dieser sei ein "bisschen benommen" gewesen, sagte Nagelsmann. Pavard war nach einem harten Einsteigen von Barças Marcos Alonso früh zu Boden gegangen, konnte dann aber zunächst weiterspielen. Für Pavard war in der 21. Minute Noussair Mazraoui eingewechselt worden.

Auch Dayot Upamecano humpelte dick bandagiert aus der Kabine. Er gab den wartenden Medien-Leuten aber direkt Entwarnung: "Nur ein Schlag!" Ein großer Schlag wäre allerdings die schwereVerletzung des formstarken Hernández.