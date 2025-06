FC Bayern bastelt am WM-Kader: Abwehrsorgen und prominente Namen im Angriff 

Wer fährt mit dem FC Bayern zur Klub-WM? Einigungen wegen Jonathan Tah und Tom Bischof stehen noch aus, eine Sané-Verlängerung ist weiter offen und Daniel Peretz wird aller Voraussicht nach verliehen.

Fürs Final Four der Nations League reichte es bei Jamal Musiala noch nicht, doch alle Bayern-Fans dürfen hoffen: Nach seinem Muskelbündelriss im Frühling ist Musiala schon wieder ziemlich weit bei seinem Aufbautraining, am 10. Juni wird er im Flieger sitzen, wenn die Münchner Richtung Orlando ins Basislager für die Klub-WM aufbrechen. Musiala hat sein Pensum zuletzt deutlich gesteigert – ebenso wie Verteidiger Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie), der ebenfalls dabei sein soll.

Und sonst? Im Fall Jonathan Tah, der nach jetzigem Stand ab 1. Juli offiziell ein Bayern-Spieler ist und damit erst in einem möglichen Viertelfinale der Klub-WM spielberechtigt wäre, gibt es weiter keine Einigung mit Bayer Leverkusen. Der Werksklub ruft eine Millionenablöse für den Verteidiger auf, die Bayern nicht zahlen möchte. Weitere Gespräche sind nötig. Gleiches gilt laut "Kicker" für Mittelfeldtalent Tom Bischof, den Bayern ebenfalls vorzeitig einsetzen möchte. Bis zum 10. Juni ist das Extra-Transferfenster noch geöffnet, um eine Einigung mit Hoffenheim zu finden.

Bei Leroy Sané zeichnet sich weiter keine Verlängerung ab

In der Abwehr ist die Personallage besonders angespannt, da neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito auch Min-jae Kim ausfallen könnte. Der Südkoreaner hat schon länger Probleme an der Achillessehne und zudem eine Zyste am Fuß. Es sieht nicht gut aus. Eric Dier spielt ab 1. Juli für die AS Monaco, er soll in den USA nicht mehr dabei sein.

Und auch der Vertrag von Leroy Sané läuft Ende Juni aus. Bei Bayerns Offensivstar, an dem unter anderem Arsenal, Chelsea, Tottenham und Galatasaray interessiert sind, zeichnet sich weiter keine Verlängerung ab.

Daniel Peretz vor Wechsel nach Eindhoven

Klarer ist die Situation hingegen bei Daniel Peretz. Der israelische Ersatztorhüter steht laut "Sport Bild" vor einer Leihe zu PSV Eindhoven, es wird auch über eine Kaufoption spekuliert. Flügelstürmer Kingsley Coman und Außenverteidiger Sacha Boey dürfen Bayern ebenfalls verlassen. Ob vor der Klub-WM noch Verstärkung dazukommt?

In der Offensive werden weiter Kandidaten wie Rafael Leão (AC Mailand) oder Kaoru Mitoma (Brighton) gehandelt. Der prominenteste Name wäre Nico Williams, der am Donnerstagabend (21 Uhr) mit Spanien im zweiten Nations-League-Halbfinale auf Frankreich trifft. Der 22-Jährige von Athletic Bilbao wäre günstiger zu bekommen als Leão und der einstige Wunschspieler Florian Wirtz.