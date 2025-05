Nationalspieler Jonathan Tah verstärkt den FC Bayern, er erhält einen Vertrag bis 2029. Bei der Klub-WM soll er bereits zum Einsatz kommen, weil in der Defensive mehrere Stars fehlen. Krätzig wechselt zu Salzburg.

Am Mittwochnachmittag war Jonathan Tah bereits mit seiner Entourage im Krankenhaus Barmherzige Brüder zum obligatorischen Medizincheck eingetroffen, am Donnerstagmorgen vermeldete der FC Bayern den Transfer dann offiziell: Der 29-jährige Verteidiger wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen zu den Münchnern und erhält einen Vertrag bis 2029.

Tahs Wechsel zum FC Bayern: Ein wichtiger Schritt

Endlich Tah! Nachdem der Wechsel im Sommer 2024 noch gescheitert war, zeigte sich besonders Sportvorstand Max Eberl erleichtert. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben", sagte Eberl. "Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden." Anders als Florian Wirtz, Tahs Ex-Mitspieler in Leverkusen, der lieber zum FC Liverpool wechseln möchte.

Defensive Herausforderungen beim FC Bayern: Warum Tah so wichtig ist

Doch wenn man ehrlich ist, sind die Probleme in der bayerischen Defensive derzeit ohnehin größer als in der Offensive. Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fallen noch länger aus und fehlen bei der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Dayot Upamecano (freie Gelenkkörper im Knie) schuftet gerade in der Reha für sein Comeback, Minjae Kim hat immer wieder Probleme an der Achillessehne – und Eric Dier wechselt zur AS Monaco.

Verlässt den FC Bayern und wechselt nach Monaco: Eric Dier. © IMAGO/Michael Weber

Der Engländer wird beim Turnier in den USA nicht dabei sein. Daher soll Tah unbedingt schon mit zur Klub-WM reisen und dort am 15. Juni im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City auflaufen.

Was Leverkusen jetzt für Tah fordert

Leverkusen verlangt nach AZ-Informationen eine Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich und eine kleine Erfolgsprämie aus den Einnahmen der Münchner bei dem äußerst lukrativen Turnier, damit Tah bereits im Juni für Bayern spielt. Eine Einigung zwischen beiden Klubs steht aus, sollte aber möglich sein. Am Donnerstag freute sich Tah, der künftig neben Upamecano in der Abwehrmitte spielen soll, erst mal darüber, dass der Wechsel geklappt hatte. "Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", sagte er. Das gelang ihm mit Leverkusen in der Doublesaison 2023/24 exzellent, auch in der deutschen Nationalmannschaft hat er sich längst einen Stammplatz erkämpft.

Boateng lobt Bayern-Neuzugang Tah

"Als erfahrener National- und Führungsspieler bringt er die Konstanz und Qualität mit, die unsere Defensive stärken werden. Er ist eine echte Bereicherung für uns – und dass er Titel gewinnen kann, hat er ebenfalls bewiesen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Sportdirektor Christoph Freund nannte Tah "einen Spieler mit internationaler Erfahrung und Qualität, der keine lange Anlaufzeit benötigen wird, um in unserer Abwehr eine feste Größe zu werden." Davon kann man ausgehen. Und doch wäre es sehr wichtig, dass Tah schon bei der Klub-WM zum Kader gehören und sich an seine neuen Mannschaftskollegen gewöhnen könnte.

Freuen sich über Neuzugang Tah: Bayerns Bosse Eberl, Freund und Trainer Kompany (v.l.n.r.). © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Lob gab es für Tah übrigens auch von Jérôme Boateng, dem früheren Innenverteidiger der Münchner. "Ich bin von ihm absolut überzeugt und sehe ihn positiv", sagte Boateng bei Sport1. "Gerade in den letzten beiden Jahren hat er noch mal einen enormen Schritt gemacht und ein neues Niveau erreicht. Man hat gemerkt, dass er unter Xabi Alonso viel gelernt hat. Ihm traue ich den FC Bayern absolut zu." Tah, so Boateng, könne "Abwehrchef werden". Nicht mehr Teil der Münchner Defensive ist hingegen Frans Krätzig. Der Abwehrspieler unterschrieb bei RB Salzburg einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse sind 3,5 Millionen Euro im Gespräch. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison zunächst an den VfB Stuttgart und an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.