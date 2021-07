FC Bayern: Alphonso Davies und Lucas Hernandez verletzt, jetzt ist Omar Richards gefragt

Alphonso Davies verpasst den Gold Cup mit Kanada, der FC Bayern muss zum Saisonstart ohne Lucas Hernández auskommen. Neuzugang Omar Richards wird sofort gefordert sein.

München - Rückschlag für Bayern-Youngster Alphonso Davies: Der Linksverteidiger hat sich bei der kanadischen Nationalmannschaft verletzt und wird nicht am Gold Cup teilnehmen.

Davies ist bereits zu den Münchnern zurückgekehrt, wie der kanadische Fußballverband mitteilte. Davies habe im Training diese Woche eine Blessur am Knöchel erlitten. Über die Schwere der Verletzung und die Dauer des Ausfalls gab es zunächst keine Angaben. Bayern will sich wohl an diesem Montag äußern.

Knöchelverletzung: Kanada-Star Alphonso Davies (r.). © Kamil Krzaczynski/dpa

Alphonso Davies verpasst große Teile der Vorbereitung

Davies hatte sich mit dem kanadischen Team auf die Teilnahme am Gold Cup vorbereitet, der kontinentalen Meisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik.

© IMAGO / ActionPictures Der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat seinen Rumpf-Kader mit zahlreichen Nachwuchstalenten aufgefüllt - die AZ gibt einen Überblick. © IMAGO / Lackovic Josip Stanisic - Rechtsverteidiger, 21 Jahre © Philippe Ruiz/Imago Chris Scott - Angreifer, 19 Jahre © Fotostand / Imago Rémy Vita - Linksverteidiger, 20 Jahre © Fotostand / Imago Malik Tillman - Angreifer, 19 Jahre © Fotostand / Imago Jamie Lawrence - Innenverteidiger, 18 Jahre © Fotostand / Imago Armindo Sieb - Angreifer, 18 Jahre © Imago/Lackovic Torben Rhein - Offensives Mittelfeld, 18 Jahre © IMAGO / MIS Johannes Schenk - Torwart, 18 Jahre © Imago/Fotostand Taylor Booth - Zentrales Mittelfeld, 20 Jahre

Der Abwehrstar wird nun große Teile der Vorbereitung verpassen, bereits am kommenden Samstag steht gegen den 1. FC Köln das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann an.

Bericht: Lucas Hernández verpasst den Saisonstart

Da auch Lucas Hernández (25) nach seiner Knie-Operation einige Wochen fehlen wird und laut "Kicker" sogar den Saisonstart am 13. August verpasst, rückt ein Neuzugang in den Fokus: Omar Richards (23). Der Engländer, der ablösefrei vom FC Reading zu Bayern gewechselt ist, hinterließ in den Trainingseinheiten bislang einen guten Eindruck, Richards ist technisch stark und schnell.

"Omar ist ein technisch feiner Spieler für die linke Defensive", sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Er findet gute Lösungen im Spiel nach vorne, er ist sehr aufmerksam und wir trauen ihm zu, eine gute Rolle für unsere Mannschaft zu spielen." Auch Josip Stanisic (21) ist eine Alternative für die Position des Linksverteidigers. Doch natürlich hoffen die Bayern, dass Davies bis zum Saisonstart wieder einsatzfähig ist.