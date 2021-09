Fast so effektiv wie Lewandowski: Bayern-Leihgabe Zirkzee startet bei Anderlecht durch

Um nach einer äußerst enttäuschenden Saison wieder auf die Beine zu kommen, wurde Joshua Zirkzee im Sommer an den RSC Anderlecht verliehen. Beim belgischen Spitzenklub zeigt sich das oft als schlampiges Genie verschriene Sturmtalent des FC Bayern bislang stark verbessert.

München/Anderlecht - Gelingt Joshua Zirkzee im dritten Anlauf nun endlich der endgültige Durchbruch im Profifußball? Nach seinem kometenhaften Aufstieg vor knapp zwei Jahren, als das damals noch völlig unbekannte Sturmjuwel die Fans des FC Bayern mit seinen ersten Treffern für die Profis begeisterte, folgte für den Niederländer eine Saison zum Vergessen.

In der Hinrunde der Vorsaison spielte Zirkzee unter Hansi Flick überhaupt keine Rolle und wurde im Winter nach Parma verliehen, konnte aber auch dort nicht überzeugen. In der Vorbereitung sorgte er zudem im Testspiel gegen Ajax Amsterdam mit einer viel zu lässig vergebenen Mega-Chance für Hohn und Spott im Netz.

Um regelmäßige Spielpraxis zu sammeln und so seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung zu verleihen, wurde der 20-Jährige in diesem Sommer erneut verliehen. Dieses Mal ging es in die Jupiler Pro League zu Spitzenklub RSC Anderlecht. Der Wechsel zum 34-maligen belgischen Meister hat sich bislang voll ausgezahlt.

FC Bayern: Zirkzee in Belgien fast so effektiv wie Lewandowski

Nach sieben Ligaspielen kommt der 1,93-Meter-Hüne bereits auf vier Treffer, einen weiteren legte er vor. Im Schnitt trifft der 20-Jährige alle 73 Minuten ins Schwarze. Eine absolute Top-Quote! Zum Vergleich: Bayerns Superstürmer Robert Lewandowski braucht in der Liga durchschnittlich 69 Minuten für ein Tor.

In der Presse wird der Niederländer für seine guten Leistungen gefeiert. "Zirkzee gehört am Ball zur europäischen Spitze", titelte etwa die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" zuletzt. Das Blatt "Sporza" schwärmte: "Zirkzee zeigt wieder einmal seine Klasse mit einer Handvoll technischer Meisterleistungen und einem Tor."

Zirkzees Ruf beim FC Bayern: Hochtalentiert, aber nachlässig

Dass Zirkzee über enorme Qualitäten verfügt, zeigte er bereits in diversen Jugendmannschaften. Mangelnde Trainingsleistungen und eine doch etwas laxe Berufsauffassung brachten ihm in München allerdings auch schnell den Ruf des schlampigen Genies ein. In Sachen Selbstreflexion scheint der 20-Jährige mittlerweile aber Fortschritte gemacht zu haben.

Nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende bei KV Oostende, bei dem Zirkzee den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte und noch zweimal am Aluminium scheiterte, gab er sich trotz seines Treffers selbstkritisch. "Ich habe die Chancen jetzt noch nicht gesehen, aber wenn ich vor dem Tor noch etwas konzentrierter gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich drei Tore schießen können", meinte der 20-Jährige. Demütige Worte, die man in München sicher gerne hören wird.