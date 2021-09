Herbert Hainer im AZ-Interview: "Edmund Stoiber ist Bayern-Fan durch und durch"

Edmund Stoiber wird an diesem Dienstag 80 Jahre alt. In der Abendzeitung gratuliert Bayern-Präsident Herbert Hainer dem Aufsichtsratsmitglied: "Er hat eine unheimlich große Leidenschaft für den Klub."

Dauergast in der Allianz Arena: Jubilar Stoiber (oben r.), mit den Bayern-Größen (v.l.) Rummenigge, Hoeneß und Hainer.

München - Edmund Stoiber, ehemaliger CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Die AZ hat mit Bayern-Präsident Herbert Hainer über den Jubilar.

AZ: Herr Hainer, Edmund Stoiber wird an diesem Dienstag 80 Jahre alt. Sie kennen ihn schon lange: Der FC Bayern wird ihm aktuell wohl deutlich mehr Freude bereiten als die Union angesichts der Bundestagswahl, oder?

HERBERT HAINER: Der FC Bayern versucht immer, Edmund Freude zu bereiten. Und wenn ich sehe, wie wir aktuell spielen, gelingt uns das auch. Aber klar: Das Ergebnis der Bundestagswahl wird ihn schon beschäftigen.

Da würde ein Sieg in der Champions League gegen Dynamo Kiew am Mittwoch (21 Uhr/DAZN live und im AZ-Liveticker) ja sicher helfen, um Stoibers Laune zu heben.

Da werden wir versuchen, ihm mit einem Sieg ein wenig Spaß zu vermitteln.

Länger Bayern- als CSU-Mitglied

Schon seit vielen Jahren ist Stoiber im Verwaltungsbeirat und Aufsichtsrat des FC Bayern tätig. Welche Bedeutung hat er für den Klub?

Zunächst muss man sagen, dass Edmund länger Bayern-Mitglied ist als CSU-Mitglied. Er ist also absoluter Bayern- und Fußball-Fan. Und Edmund ist nicht Fußball-Fan, weil das viele Sympathien und Stimmen bringen kann. Edmund ist Bayern-Fan durch und durch.

Der 67-jährige Herbert Hainer ist seit 2019 Präsident des FC Bayern. Außerdem sitzt er dem Aufsichtsrat der Münchner vor. © picture alliance/dpa

Wie unterstützt er den FC Bayern konkret?

Edmund ist immer zur Stelle, wenn wir ihn brauchen. Durch sein politisches Netzwerk hilft er uns enorm, zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie. Edmund ist Tag und Nacht zu erreichen und ein sehr, sehr guter Ratgeber, weil er unheimlich viel Erfahrung hat. Er kann politische Situationen sehr gut einschätzen, genauso gesellschaftliche. Ich schätze ihn unheimlich. In den letzten Jahren, in denen wir noch enger zusammenarbeiten, hat sich zwischen uns eine sehr vertrauensvolle Beziehung entwickelt.

"Er wird emotional"

Kann er bei Diskussionen im Aufsichtsrat, wenn es um hohe Millionensummen geht, auch mal hartnäckig sein?

Edmund ist immer konstruktiv. Er weiß auch, dass der Erfolg der Mannschaft das bestimmende Element in einem Fußballklub ist. Natürlich halten wir die Finanzen in Ordnung und versuchen, die wirtschaftliche Stabilität des FC Bayern zu gewährleisten - aber wir wollen schon auch am Samstagnachmittag gewinnen, keine Frage. Dafür braucht es auch mal hohe Investitionen, und da arbeitet Edmund im Aufsichtsrat konstruktiv mit.

Stoiber und Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal 2010. © Lars Baron/Pool

Und wie ist Stoiber als Zuschauer auf der Tribüne der Allianz Arena?

Er ist ein echter Fan und wird emotional, wenn wir ein Gegentor kassieren oder einer unserer Stürmer eine große Chance auslässt. Da kommen die Emotionen bei ihm durch, was sehr schön ist. Edmund hat eine unheimlich große Leidenschaft für den FC Bayern, das merkt man immer, weil er sehr aus sich herausgeht.

"Er ist mit 80 körperlich und geistig topfit, seine Vitalität imponiert mir"

Beim Basketball jubelt Stoiber ebenfalls emotional mit.

Genauso ist es. Da ärgert er sich, wenn ein Ball an den Ring prallt und nicht reingeht. Er jubelt, wenn einer unserer Spieler einen Dreier versenkt. Dann springt Edmund von seinem Platz auf und freut sich wie ein richtiger Fan.

Wie lang wird Stoiber noch im Verwaltungsbeirat und Aufsichtsrat des FC Bayern tätig sein?

Die Perioden laufen bei uns immer über drei Jahre, die nächste Wahl ist Ende 2022. Der FC Bayern wird immer auf seinen Rat zurückgreifen, solange er unserem Verein zur Seite stehen möchte. Und das muss man ja sagen: Er ist mit 80 körperlich und geistig topfit, seine Vitalität imponiert mir ungemein. Deshalb hoffen wir, dass wir beim FC Bayern noch lange auf ihn zählen können.

Was wünschen Sie Stoiber persönlich zum 80. Geburtstag?

Dass er so vital bleibt, denn es macht unheimlich Spaß, mit ihm zu diskutieren - nicht nur über Fußball. Edmund hat ein großes geschichtliches Wissen, es ist immer faszinierend, ihm zuzuhören, wenn er über die Geschichte Bayerns und Deutschlands spricht.