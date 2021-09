Thomas Müller könnte heute übrigens einen weiteren Meilenstein in seiner großen Karriere erreichen. Am ersten Spieltag in Barcelona erzielte der Ur-Bayer seinen 49. Champions-League-Treffer, mit einem weiteren Tor durchbricht er also die 50-Tore-Schallmauer. Müller wäre damit erst der achte Spieler und der erste deutsche Profi überhaupt, der diese Marke erreicht. In der ewigen Torschützenliste liegen aktuell nur Cristiano Ronaldo (135 Treffer), Lionel Messi (121), Robert Lewandowski (75), Karim Benzema (72), Raúl (71), Ruud van Nistelrooy (56) und Thierry Henry (50) vor ihm.