"Ich bewundere diesen Verein": Arsenal-Legende Robert Pires adelt den FC Bayern

Robert Pires, ehemaliger Spieler von Arsenal London, bewundert die Arbeit des FC Bayern und kritisiert die Star-Truppe von Paris Saint-Germain.

München – Der FC Bayern hat einen großen Fan aus Frankreich: Robert Pires (47), Legende des FC Arsenal, schwärmt in den allerhöchsten Tönen von den Münchnern.

"Ich bewundere diesen Verein, der eine klare Philosophie hat und immer wieder beweist, dass die Institution FC Bayern über jedem Spieler steht. Egal ob Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich, sie sind alle nicht wichtiger als der FC Bayern", sagte Pires dem "Kicker".

FC Bayern als Vorbild für Paris Saint-Germain

Der Ex-Nationalspieler sieht Bayern als Vorbild für die Star-Truppe von Paris Saint-Germain. Er finde es "wunderbar und beeindruckend", wie bei Bayern immer die Rede vom Klub sei, sagte Pires.

Bei PSG dagegen werde "nie über den Verein gesprochen, sondern stets über einzelne Spieler wie Kylian Mbappé, Lionel Messi oder Neymar. Das ist es, was mich immer wieder stört. In dieser Hinsicht sollten sich die Pariser am FC Bayern orientieren, wenn sie international ihre Ziele erreichen möchten." Paris müsse "ab sofort als Mannschaft funktionieren, sonst wird es nix mit der Champions League."