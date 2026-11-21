Jamal Musiala feierte gegen Köln sein Comeback, Harry Kane verletzt sich schwer. Doch nach dem Spiel drehte sich nahezu alles um die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge. Ein Kommentar von Bayern-Reporter Patrick Strasser.

Es hätte so ein schöner Abend werden können für alle Bayern und deren Fans. Trainer Vincent Kompany, ausgeheilt und ausgeruht zurück an der Seitenlinie. Und Jamal Musiala gibt sein Comeback nach acht Wochen. Das 1:1 gegen den 1. FC Köln kam wohl nur zustande, weil erst Harry Kane und Michael Olise verletzt ausgewechselt werden mussten. Der 23-jährige Musiala wird glücklich gewesen sein, dass er endlich wieder mal Ansätze seines Könnens zeigen durfte. Zum Reinkommen.

Und er wird geschockt gewesen sein, als er nach der Partie mitbekommen hat, dass sich nahezu alles um ihn drehte - und nicht um Weltfußballer Harry Kane, der mit einem Syndesmosebandriss wohl drei Monate ausfallen wird. An einem Abend, der schwer genug war für die Münchner, griff Karl-Heinz Rummenigge, früherer Vorstandsboss und immer noch Aufsichtsratsmitglied, in die Debatte um Musiala ein.

Wird Musiala nicht mehr der Alte? "Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen"

Auch, um Uli Hoeneß, der das Thema nach Absprache als Erster aufgemacht hatte, zu unterstützen. Der Ehrenpräsident zweifelt an, dass der Spielmacher, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet und daher in unbekannten wie unregelmäßigen Abständen kurzfristige Absencen erleidet, nicht mehr – auf gut Deutsch – der Alte wird. Daher müsse man über den millionenschweren Vertrag Musialas sprechen. Es geht ums Geld.

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Nun legte Rummenigge nach. Musiala nicht mehr der Alte? "Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen", so Rummenigge. Man müsse angesichts der Erkrankung "leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen".

Rummenigge über Musiala: Sätze mit Donnerhall

Sätze mit Donnerhall. Was steckt dahinter? Die Fragen aller Fragen: Wer wusste wann bereits was? Und wer was nicht? Der diffizile Fall Musiala hat Sprengkraft und somit das Potenzial, die sportlichen Ziele der Mannschaft in dieser Saison zu torpedieren. Kompany ist nicht zu beneiden. Nicht nur er.

Eins hat sich wieder gezeigt: Hoeneß und Rummenigge sind immer noch die Alten. Ihr felsenfestes Credo: Der Verein steht für sie über dem einzelnen Spieler.