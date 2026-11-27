Am Samstag trifft Bayerns ehemalige Teammanagerin Kathleen Krüger mit dem Hamburger SV auf ihren Ex-Klub. Die Situation von Jamal Musiala beschäftigt auch die heutige HSV-Sportvorständin.

Kaum jemand kennt den FC Bayern so gut wie sie: 23 Jahre lang war Kathleen Krüger beim Rekordmeister. Sechs Jahre als Spielerin, später kümmerte sie sich 17 Jahre als Teammanagerin um die Organisation rund um die Mannschaft und die Befindlichkeiten der Stars. Mit ihr gewannen die Bayern unzählige Titel, auch bei den Triple-Siegen 2013 und 2021 war sie eine der stillen Heldinnen. Seit diesem Sommer ist die langjährige gute Seele des FC Bayern nun Sportvorständin beim Hamburger SV. Am Samstag kommt es zum Wiedersehen mit der alten Liebe.

"Es sind natürlich ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben verbracht habe", sagt Krüger über das Aufeinandertreffen mit den Münchnern: "Als Person, als Mensch, als Kathleen freue ich mich natürlich einfach auf das Wiedersehen mit diesen Menschen."

Krüger leidet mit Musiala: "Jamals Situation ist total dramatisch"

Dass ihr Ex-Klub derzeit keine allzu einfache Zeit durchmacht, ist der 41-Jährigen freilich auch im hohen Norden nicht verborgen geblieben. Vor allem die gesundheitlichen Probleme von Jamal Musiala, den sie schon aus Teenager-Zeiten kennt, gehen ihr nahe. "Die Situation von Jamal ist total dramatisch", sagt Krüger.

Kathleen Krüger kennt Jamal Musiala bereits aus dessen Anfangsjahren beim FC Bayern. © via www.imago-images.de

Sie könne sich noch gut daran erinnern, "als er mit 17 Jahren an den Campus gekommen ist und dort im Internat kurze Zeit gelebt hat. Dann tut mir das einfach für ihn als Mensch leid, dass er da jetzt mit so einer Krankheit konfrontiert ist in seiner doch sehr, sehr ambitionierten Karriere, die er irgendwie auch noch vor sich hat".

Zur Debatte um einen möglichen Gehaltsverzicht, wie er zuletzt von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gebracht wurde, will sie sich aus Respekt vor ihrem Ex-Klub aber nicht äußern. Sie selbst wünsche Musiala "alles Gute und dass er sukzessive wieder auf sein altes Niveau kommen kann".

Trotz Verletzungsproblemen: Krüger warnt vor dem FC Bayern

Neben dem Thema Musiala trüben derzeit auch die Verletzungsprobleme die Stimmung beim Rekordmeister, darüber hinaus blieben zuletzt auch die Ergebnisse aus. Gegen den 1. FC Köln (1:1) und OSC Lille (1:2) blieben die Münchner sieglos, in der Liga verlor man die Tabellenführung an Borussia Dortmund.

Krüger weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass der FC Bayern vor allem in schwierigen Situationen besonders gefährlich ist. "Sie haben eine Mannschaft, die – egal, in welchem Stadion und egal in welcher Stadt – immer gewinnen will. Punkt!"

Das gilt natürlich auch für das Auswärtsspiel in Hamburg. Auch der HSV durchlebt aktuell keine einfache Phase: Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen belegen die Rothosen in der Liga Platz zwölf, gegen die Bayern wird zudem unter anderem Kapitän Nicolai Remberg fehlen.