Ex-Publikumsliebling Dante: Niklas Süle kann für den FC Bayern zum Problem werden

Niklas Süle wird den FC Bayern zum Saisonende ablösefrei verlassen. Ex-Münchner Dante kann die Entscheidung des Innenverteidigers nicht nachvollziehen und befürchtet, dass der bevorstehende Abgang noch Schwierigkeiten bereiten könnte.

München - Die Entscheidung von Niklas Süle, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und die Bayern im Sommer nach fünf Jahren zu verlassen, hat bei vielen Fans und Beobachtern für Unverständnis gesorgt. Auch Ex-Bayer Dante, der zwischen 2012 und 2015 für die Münchner aktiv war, kann die Beweggründe nicht nachvollziehen.

"Süles Entscheidung habe ich nicht verstanden. Das kam schon überraschend. Viele Spieler wollen das Trikot des FC Bayern tragen. Ihm geht es aber nicht ums Geld", sagt der Brasilianer gegenüber " " und mutmaßt: "Ich glaube, da gab es intern Probleme mit den Bossen. Die Zeiten haben sich auch beim FC Bayern geändert."

Dante warnt Süle: "Kann auch schwer werden für ihn"

Im bevorstehenden Abgang des deutschen Nationalspielers sieht der mittlerweile 38-Jährige für die Rückrunde durchaus eine Gefahr. Dieser könne "für Bayern ein Problem werden. Es gibt das kleine Risiko, wenn seine Leistung nicht stimmen sollte, dass dann sofort das Gerede losgeht von wegen 'Der ist mit dem Kopf schon weg und denkt an seinen neuen Klub'", meint Dante. Zwar glaube er, dass Süle die Konzentration hochhalten könne, "doch es kann auch schwer werden für ihn".

Während seiner drei Jahre in München stand Dante insgesamt 133 Mal für die Bayern auf dem Platz und gewann dabei unter anderem drei Mal die deutsche Meisterschaft, zwei Mal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League. Seit 2016 läuft er für OGC Nizza in der Ligue 1 auf. Mit den Südfranzosen belegt er aktuell Platz zwei in der Tabelle und warf am Montag Paris Saint-Germain aus dem Pokal.