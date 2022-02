FC Bayern startet Vorbereitung auf Leipzig - Neuer fehlt im Mannschaftstraining

Der FC Bayern hat am Dienstag die Vorbereitung auf das Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Wochenende aufgenommen. Kapitän Manuel Neuer nahm nicht am Mannschaftstraining teil und trainierte individuell.

01. Februar 2022 - 15:12 Uhr | AZ

Manuel Neuer trainierte am Dienstag nicht mit der Mannschaft sondern absolvierte eine Athletikeinheit. © IMAGO / Lackovic