Berichte: Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry vor dem Karriere-Ende

Von Verletzungen geplagt kam Franck Ribéry bei US Salernitana in nur in zwölf Spielen zum Einsatz. Derzeit fällt er noch aufgrund einer erst kürzlich überstandenen Corona-Infektion aus und fasst wohl das Ende seiner Laufbahn ins Auge.

31. Januar 2022 - 19:10 Uhr | AZ/sid