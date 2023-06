Es war einmal ein Bollwerk: AZ-Zeugnisse für die FC-Bayern-Abwehr

Teil II der AZ-Zeugnisse für den FC Bayern: Die Abwehr. Das einstige Prunkstück des Serienmeisters zeigt fatale Schwächen.

München - Die Defensive des FC Bayern hat wahrlich keine berauschende Saison hinter sich – besonders in der Bundesliga. 38 Gegentore in 34 Spielen mussten die Münchner hinnehmen, das liegt deutlich unter den eigenen Ansprüchen.

Ex-Profi Holger Badstuber vermisst beim FC Bayern den Willen, Tore zu verhindern

Bollwerk? Das war einmal! Zum Vergleich: In der Saison 2015/16 stellten die Pep-Guardiola-Bayern einst einen Liga-Rekord auf, sie kassierten nur 17 (!) Treffer insgesamt. Davon waren die Bayern 2022/23 ganz weit entfernt. Holger Badstuber, der damals im Guardiola-Team dabei war, sagte der AZ zur Gegentorflut in dieser Saison: "Mit diesem Kader und diesen Abwehrspielern müssen weniger möglich sein. Ich vermisse die Vertrautheit der Spieler untereinander und den unbedingten Willen, Tore zu verhindern."

Immerhin: In den anderen beiden Wettbewerben lief es etwas besser. Im Pokal waren es vier Gegentore in vier Spielen für Bayern, in der Champions League sogar nur sechs in zehn Partien. Aber eben vier davon beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City (0:3 und 1:1). Bitter! Im zweiten Teil der AZ-Saisonzeugnisse gibt es Noten für die bayerischen Abwehrspieler.

Neuzugang Matthijs de Ligt überzeugt beim FC Bayern auf ganzer Linie. © sampics/Augenklick

Matthijs de Ligt: 67 Millionen Euro ließ sich Bayern den Niederländer vor Saisonbeginn kosten – eine Investition, die sich auszahlen sollte. De Ligt ist auf dem Weg zum Abwehrchef, allein in der Spieleröffnung darf er sich noch verbessern. Note 2

Lucas Hernández: Bayerns beinharter Franzose hatte mal wieder Verletzungspech, bei der Winter-WM in Katar zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Zuvor wie gewohnt mit soliden bis guten Auftritten. Nun will Hernández aber weg – Paris Saint-Germain lockt ihn mit einem langfristigen Vertrag. Note 3

Alphonso Davies: Im Saisonfinale wurde der Kanadier von einem Muskelbündelriss ausgebremst. Insgesamt war es keine überragende Spielzeit für Davies, die Effizienz und Durchsetzungskraft vergangener Tage gingen ihm bisweilen ab. Drei Tore und acht Vorlagen für den Wunschspieler von Real Madrid. Note 4

Benjamin Pavard: Die ganze Hinrunde über flirtete Pavard mit einem Abgang, in der Rückrunde avancierte er dann zu einem der besten Bayern-Spieler. Sowohl Julian Nagelsmann als auch Thomas Tuchel ließen den französischen Nationalspieler zentral verteidigen, diese Rolle mag Pavard besonders. Sieben Tore sind eine starke Bilanz für einen Abwehrspieler. Schade für Bayern, dass Pavard den Klub im Sommer verlassen will. Note 2

Benjamin Pavard würde den FC Bayern gerne verlassen. © sampics/Augenklick

Die Bilanz von Blind und Upamecano beim FC Bayern: Kurzeinsätze und viele individuelle Fehler

Daley Blind: Im Winter ablösefrei von Ajax Amsterdam geholt, konnte der Niederländer nie nachweisen, eine Kader-Alternative zu sein. Fünf kurze Einsätze – enttäuschend. Note 5

Dayot Upamecano: Der Franzose spielte eine sehr gute Hinrunde, eine ebenso starke WM. In der Rückrunde unterliefen ihm dann aber zu viele individuelle Fehler, etwa in der Champions League gegen Manchester City. Upamecano muss noch konstanter werden. Note 3

Verlässlicher Rückhalt und technische Klasse

Josip Stanisic: Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain spielte er stark, Stanisic zeigte einmal mehr, dass auf ihn Verlass ist. 23 Pflichtspiele insgesamt in dieser Saison. Note 3

João Cancelo: Der Portugiese wurde im Winter von Manchester City ausgeliehen und zeigte immer wieder seine technische Klasse. Wertvolle Option auf der linken und rechten Abwehrseite. Doch Bayern wird die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro nicht ziehen, Cancelo möchte in die spanische Liga wechseln. Note 3

Bleiben Bouna Sarr und Noussair Mazraoui beim FC Bayern?

Bouna Sarr: Der Senegalese kam lediglich zwei Minuten in der Bundesliga zum Einsatz – das war's. Ob Sarr (Vertrag bis 2024) in diesem Sommer wechselt? Es hängt davon ab, ob ein Klub Bayern mit einer entsprechenden Ablöse überzeugt. Ohne Note

Noussair Mazraoui: Wenn er auf dem Platz stand, spielte der Marokkaner meist überzeugend, er bestach mit seinen technischen Fähigkeiten und Übersicht. Wirklich glücklich war Mazraoui aber weder unter Nagelsmann noch unter Tuchel – daher denkt er jetzt nach nur einer Bayern-Saison an einen Wechsel. Note 3