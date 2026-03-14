Sven Ulreich steht gegen Bayer Leverkusen erstmals seit 2024 im Tor des FC Bayern. Passieren sollte nun nichts mehr.

Es ist eine Kunst, schlechte Nachrichten oder ungünstige Ereignisse, immer ganz bewusst ins Positive zu drehen. Da macht Vincent Kompany keiner etwas vor und damit hat der Belgier seit seinem Amtsantritt an der Säbener Straße im Juli 2024 eine neue Atmosphäre beim FC Bayern geschaffen. Hat sich auf die Spieler übertragen. Hat den Erfolg gebracht.

Kompany: "Es hätte schlimmer kommen können"

Das jüngste Beispiel: Am Dienstagabend, beim überragenden 6:1-Erfolg der Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo, mussten drei Spieler verletzt bzw. angeschlagen raus. Die Stimmung war urplötzlich nicht mehr euphorisch, sondern voller Sorgen, betrübt.

Am Freitagvormittag sagte Kompany: "Es hätte schlimmer kommen können." Gelassen berichtete er: "Wir besprechen mit den Ärzten, wann Jonas Urbig (Gehirnerschütterung, d.Red.) wieder antreten darf. Hoffentlich nächste Woche irgendwann. Jamal Musiala kann vielleicht Anfang nächster Woche wieder trainieren, schauen wir mal. Bei Alphonso Davies hilft uns die Länderspielpause."

FC Bayern hofft auf vollen Kader nach den WM-Testländerspielen

Der Spielmacher hatte in Bergamo eine Schmerzreaktion im letzten Sommer operierten Sprunggelenk gespürt, der Linksverteidiger erlitt eine Oberschenkel-Zerrung. Alle drei fehlen am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, Sky) und wohl auch am Mittwoch im Rückspiel gegen Atalanta sowie gegen Union Berlin (21. März).

Kompany: "Ich hoffe, dass wir danach wieder den vollen Kader haben." Nach den WM-Testländerspielen, ab Anfang April. Gilt auch für Manuel Neuer (39), aktuell in der Reha nach seinem zweiten Muskelfaserriss. Bei der Nummer eins will man kein Risiko eingehen – und bis in den April warten, bestätigte Kompany.

Setzt in Leverkusen auf Sven Urleich: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Ulreich ist beim FC Bayern der Mister Zuverlässig

Bei Urbig (22), seinem Stellvertreter und Kronprinzen, müssen die Ärzte nach der Kopf-Verletzung erst einmal grünes Licht geben, ab wann er im Training wieder hechten und fliegen darf. Tendenz: Kader-Comeback auch erst an Ostern. Alles kein Problem. Erstens, weil Bayern in den drei kommenden Spielen nicht viel verlieren kann – bei der aktuellen Stärke der Mannschaft und angesichts der Gegner könnte man das "viel" auch streichen.

Zweitens: Man hat Ulle. Sven Ulreich, den 37-jährigen Ersatz-Ersatz-Torhüter. Den Mister Zuverlässig, den Mister Beliebt. Den Mann ohne Spielpraxis. Den Mann voller Rückhalt. "Wir haben keine Sekunde gezuckt, er wird das so gut machen wie die anderen beiden", sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitagvormittag und ergänzte: "Sven ist eine große Persönlichkeit, er ist schon lange bei Bayern, er kennt die Situation. Ich höre immer aus der Trainingsgruppe, wie großartig die drei miteinander klarkommen."

Sohn von Ulreich starb 2025 mit nur sechs Jahren

Die mitgereisten FCB-Fans werden den treuen Sven feiern, er genießt große Sympathien für sein demütiges Auftreten seit dem Wechsel 2015 vom VfB Stuttgart, unterbrochen durch eine Saison als Nummer eins beim Hamburger SV (2020/21).

Weil man mit ihm und seiner Frau Lisa fühlt. Ihr gemeinsamer Sohn Len verstarb 2025 mit nur sechs Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Er versuche, gemeinsam mit Lisa und Tochter Malia "Schritt für Schritt wieder ins Leben zu finden", teilte damals Ulreich mit. Schlimmeres ist nicht denkbar, nicht vorstellbar für Eltern. Der Verein unterstützte ihn, "das hat verbunden", so Eberl.

Erlebten 2025 einen Schicksalsschlag: Lisa und Sven Ulreich. © IMAGO

Ulreich hat beim FC Bayern keinen Druck

Ulreich hat die letzten beiden seiner insgesamt 103 Pflichtspiele für den FC Bayern (dabei 117 Gegentore, 34 Mal zu null) im September 2024 bestritten. Seit dem Transfer von Urbig vom 1. FC Köln nach München im Januar 2025 ist der gebürtige Schwabe nur noch die Nummer drei – und dabei genauso loyal wie er zuvor über Jahre Neuers Stellvertreter war und dessen Freund wurde.

"Ulle ist eine stabile Persönlichkeit und ein stabiler Torwart", lobte ihn Kompany und sagte: "Wir erhöhen nicht den Druck auf ihn, er steht nicht im Fokus. Ulle hat es im Training immer richtig gemacht, das soll er zeigen, wir haben volles Vertrauen in unsere Jungs. Wir wollen mit ihm gewinnen.“

Bärtl und Prescott wären die Stellvertreter von Ulreich

Und für ihn. Wäre wohl auch den Stellvertretern ganz recht, die mitreisen. Die Teenager-Keeper Jannis Bärtl (19/neun Einsätze für Bayerns U23) und der erst 16-jährige Leonard Prescott (16 Spiele für die U19). Onkel Ulle wird das Ding schon schaukeln.