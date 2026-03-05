Der FC Bayern muss gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane verzichten. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme für die Champions-League-Partie bei Atalanta Bergamo.

Als auf der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag die Frage zum üblichen Personal-Update kam, lüftete Trainer Vincent Kompany sein bis dato gehütetes Geheimnis. Er zählte die Verletztenliste auf. "Hiroki Ito fällt aus, Alphonso Davies fällt aus. Harry Kane fällt aus." Pause. Was? Dabei war der Torjäger des FC Bayern noch am Mittwoch mittendrin im Training.

"Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte sich davon nicht erholen", erklärte der Bayern-Trainer und fügte hinzu: "Es ist nur ein Schlag, wir sehen es nicht als ernsthaft an. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt." Damit fehlt der 32-Jährige am Freitagabend (20.30 Uhr, Sky) gegen Borussia Mönchengladbach und kann seine Jagd auf den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 nicht fortführen. Aktuell steht der Kapitän der englischen Nationalelf bei 30 Toren nach 24 Spieltagen.

FC Bayern mit Jackson statt Kane gegen Mönchengladbach?

Droht Kane auch am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo auszufallen? "Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin", meinte Kompany, der ergänzte, die Bayern "gehen davon aus", dass Kane dann wieder dabei ist. Gegen Gladbach könnte Kane von Mittelstürmer Nicolas Jackson eins zu eins ersetzt werden, eine andere Option wäre Serge Gnabry als hängende Spitze. Somit könnte Jamal Musiala auf der Zehner-Position in die Startelf rücken.