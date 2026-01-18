"Er ist unser Bambi": So sehr freuen sich die Bayern-Stars über das Musiala-Comeback

Ein halbes Jahr nach seiner Horror-Verletzung bei der Klub-WM feiert Jamal Musiala in Leipzig ein emotionales Comeback. Der FC Bayern will beim Offensiv-Star aber nichts überstürzen: "Er hat null Druck im Moment."

Er steht nicht so gerne im Mittelpunkt. Doch an diesem Samstagabend in Leipzig, an seinem großen Tag, konnte sich Jamal Musiala nicht wehren. Nicht gegen sein Dauergrinsen im Gesicht. Nicht gegen all die Schulterklopfer und Umarmungen. Nicht gegen die positive körperliche Gewalt seiner Mitspieler, die das scheue Reh mit Vehemenz vor die Fankurve schickten.

Artig und etwas peinlich berührt spiegelte der 22-Jährige die Ovationen der Fans und klatschte dankend Beifall. Einzig der Fakt, dass er nach seiner umjubelten – auch von einigen Fans der Gastgeber beklatschten – Einwechslung in der 87. Minute noch die Vorlage zu Michael Olises 5:1 geliefert hatte, das war ihm wichtig. Auf einem Social-Media-Video des Vereins wies der Gefeierte auf sein Mitwirken am Kantersieg hin. Kitschig, diese Kirsche auf der bayerischen Sahnetorte, dem 5:1-Kantersieg beim zuvor Tabellendritten RB Leipzig. Das Glück des Augenblicks hielt er dann doch selbst fest mit einem Selfie inklusive Daumen hoch.

Kompany: Musiala-Verletzung "fast ein Trauma für die Mannschaft"

196 Tage nach seiner Horrorverletzung während der Klub-WM in den USA, als sich Musiala Anfang Juli im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (0:2) einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation zugezogen hatte, ist er zurück. Nach langer Reha war der Spielmacher kurz vor Weihnachten ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Aus einem "dunklen Tunnel" wie Trainer Vincent Kompany sagte und nach dem Erfolg in Leipzig erklärte: "Das war eine bittere Geschichte in Amerika, auch wie das passiert ist. Fast ein Trauma für die ganze Mannschaft." Für seine Rückkehr habe "der Junge lange gekämpft", so Kompany und nun "sehr viel positive Energie mitgebracht".

Bayern-Stars geschockt nach der Verletzung von Musiala. © Mike Stewart (AP)

Joshua Kimmich herzte Musiala auf dem Platz innig, die Mitspieler waren voll des Lobes nach dem Comeback der Saison. "Es ist sehr schön, dass Jamal wieder zurück ist nach so einer langen Zeit. Wir hoffen auf gute Spiele von ihm", meinte Serge Gnabry. Ausgerechnet der Offensivspieler, der – neben Jungstar Lennart Karl – einer der Leidtragenden sein könnte, wenn Musiala wieder peu à peu in die Startelf drängt.

Für Jonathan Tah ist die Rückkehr von Musiala ein spezieller Fall. "Wir freuen uns über alle, die jetzt zurück sind (womit auch die lange verletzten Hiroki Ito und Alphonso Davies gemeint sind, d.Red.). Bei Jamal ist es nochmal anders, er ist unser Bambi. Wir brauchen ihn und freuen uns, dass er wieder da ist." Bambi – das scheue Reh. Es ist Jamals Spitzname im Team.

FC Bayern geht es bei Musiala langsam an: "Er hat null Druck"

Doch das Reh ist gereift, gewachsen – was seine Muskeln betrifft. Über Monate wurde sein Körper, seine Muskulatur nach einem exakten Reha-Plan auftrainiert. Um aus dem Drama das möglichst Positive zu ziehen. "Er hat seine Körperlichkeit ein bisschen entwickelt", beschrieb Kompany sein Gefühl, dass da nun einer ein anderes Auftreten hat. "Wie Jamal jetzt auf dem Platz läuft, ist er ein richtiger Athlet."

Einer, der aktuell laut dem Chefcoach nur genießen soll. Die Einsatzzeiten in den nächsten Partien sollen geduldig langsam nach oben gehen – so der weitere Comeback-Plan, den Sportvorstand Max Eberl so beschreibt: "Im Januar Spaß haben, Minuten sammeln, Fitness sammeln und dann in der wichtigen Phase da sein."

Nächster Halt des emotionalen Comebacks: Am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) in der Champions League gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise. "Er hat null Druck im Moment", meinte Kompany, "er muss genießen, damit die Mannschaft seine Leistungen auch ein bisschen genießen kann." Musiala solle "nur fit werden und dann hoffentlich irgendwann im Februar, März am richtigen Zeitpunkt zu sein mit seinen besten Leistungen."

Dann, wenn es in der Champions League in die K.o.-Runden geht und die Nationalelf Ende März ihre zwei wichtigen WM-Testspiele bestreitet. Denn nicht nur die Bayern-Fans sollten sich über diesen happy Musiala-Day in Leipzig freuen, so Eberl, der betonte: "Für den deutschen Fußball ist es ein schönes Zeichen."