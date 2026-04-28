Selbst Neuer wusste es nicht: Hier schaut Kompany das Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain

Der FC Bayern bestreitet am Dienstag das Hinspiel im Halbfinale der Champions League bei Paris Saint-Germain.

Das war mal ein Empfang. Schon rund 90 Minuten vor Anpfiff schleusten Ordner von Paris Saint-Germain die Ultras vor den Prinzenpark. Sie sollten beide Mannschaften mit ordentlich Lärm empfangen. Während der Bus des FC Bayern mit einem Pfeifkonzert empfangen wurde, zündeten die Fans der Hausherren reichlich Pyro für die Mannen von Trainer Luis Enrique. Dazu wurden laute Parolen gebrüllt.

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Neuer: "Wir spielen auch für Kompany"

Schaut man auf die Cap von Michael Olise, interessierte das die Münchner nicht. Der Franzose trug bei der Ankunft eine Kappe mit der Aufschrift "F**K". Auch Serge Gnabry war dabei. Der verletzte Flügelflitzer wurde im Rollstuhl ins Stadion gefahren. Währenddessen haben beide Teams die Startaufstellungen veröffentlicht. Bei den Münchnern gibt es eine Überraschung. Konrad Laimer sitzt zunächst auf der Bank. Für ihn startet Josip Stanisic.

Übrigens: Der gesperrte Kompany wird laut Kapitän Manuel Neuer wohl nicht mal im Stadion sein. "Vincent ist bei uns im Herzen dabei", so der Routinier bei "Amazon Prime": "Wir spielen auch für ihn, auch wenn er jetzt sehr wahrscheinlich das Spiel aus dem Bus heraus schauen wird." Da war Neuer offenbar falsch informiert. Tatsächlich saß Kompany auf der Hauptribüne neben den Analysten.

Kompany: "Wir haben ein erfahrenes Trainerteam"

Er selbst ging vor dem Spiel nicht darauf ein, machte ein Geheimnis daraus: "Wir haben ein erfahrenes Trainerteam. Für mich ist auch wichtig, dass die Führungsspieler Verantwortung übernehmen. Wir wollen ins Champions-League-Finale."

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Spielstand Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern: 3:2

Tore: Harry Kane (1:0, Elfmeter), Chwitscha Kwarazchelia (1:1), João Neves (2:1), Michael Olise (2:2), Ousmane Dembélé (3:2)

Die Aufstellung:

FC Bayern: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz, Harry Kane

Bank: Filip Pavic, Hiroki Ito, Leon Goretzka, Sven Ulreich, Deniz Ofli, Jonas Urbig, Nicolas Jackson, Min-jae Kim, Konrad Laimer.