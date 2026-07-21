Als einer von derzeit nur sechs trainierenden Profis rückt Tom Bischof in den Fokus beim FC Bayern. Was sind die Pläne für ihn?

Zu den Leistungstests im Krankenhaus Barmherzige Brüder und am FCB-Vereinsgelände an der Säbener Straße kamen Tom Bischof und sein enger Kumpel Lennart Karl zeitgleich vorgefahren. Seit Montag läuft die Saisonvorbereitung beim FC Bayern. Für Karl bedeutet dies wie für Serge Gnabry: Eine dicke Enttäuschung verarbeiten und eine schwere Verletzung aus Kopf und Körper bekommen. Beide werden langsam ans Teamtraining herangeführt.

Gnabry zog sich Adduktoren-Ausriss zu

Offensiv-Allrounder Gnabry (31) hatte im Frühjahr einen Adduktoren-Ausriss im Oberschenkel erlitten und verpasste die WM in Nordamerika ebenso wie Karl (18), der – bereits nominiert – vor dem letzten Testspiel in Chicago gegen die USA wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel abreisen musste.

Sie haben zwar eine WM verpasst, aber nicht die ruhmreichste der Nationalelf. Alles Schlechte hat sein Gutes. Somit könnten Gnabry und vor allem Teenager Karl beim DFB-Neuaufbau unter dem künftigen Bundestrainer Jürgen Klopp eine wichtige Rolle einnehmen. Bei Bayern sowieso.

Arbeitet am Comeback: Serge Gnabry. © IMAGO

Die neue Nummer acht: Tom Bischof wirkt nun muskulöser

Gilt auch Tom Bischof. Der 21-Jährige war nicht für die WM nominiert worden – anders als von vielen Fans und Experten wie DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gefordert. Julian Nagelsmann nahm lieber Erfahrung mit, setzte als Back-ups im zentralen Mittelfeld auf Pascal Groß (35) und den beim FC Bayern aussortierten Leon Goretzka (31), der nach acht Jahren keinen neuen Vertrag erhielt.

Groß durfte bei einer Einwechslung 18 WM-Minuten ran, Goretzka bei drei Joker-Einsätzen 100 Minuten. Bischof blieb zu Hause, machte mit seiner Freundin Josephine Scholl, der Tochter von Bayern-Legende Mehmet, Urlaub – unter anderem in Marbella und auf Ibiza. Der U21-Kapitän nutzte die viele Zeit seit dem letzten FCB-Pflichtspiel, dem Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) am 23. Mai, für einige private Einheiten und wirkt nun obenrum deutlich muskulöser.

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Bischof erbt Nummer acht von Goretzka

Erst das Sixpack, nun die Nummer acht. Bischof erbte die Trikotnummer von Goretzka. Ein symbolischer Akt. Die vorherige "20", die er nach seinem Wechsel im Juni 2025 von der TSG Hoffenheim erhalten hatte, ist passé. Ebenso wie die Rolle des Lehrlings im ersten Jahr im Weltklasse-Kader der Münchner.

Dem Linksfuß traut man nach seiner Debüt-Saison (38 Pflichtspiel-Einsätze, davon 17 in der Startelf) einen großen Sprung zu in Sachen Leistung und Entwicklung. Außerdem mehr als drei Tore und drei Vorlagen. Die Rolle als linker Außenverteidiger ist nur noch in Aushilfs-Notfällen vorgesehen. Als Herausforderer von Alphonso Davies gilt der neu verpflichtete Nathaniel Brown.

Konnte bei der WM nicht überzeugen: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Bischof könnte Pavlovic den Platz streitig machen

Bischofs Platz ist künftig im Zentrum vorgesehen. Als spielstarker, dynamischer Dampfmacher – halb Sechser, halb Achter und mit ordentlicher linker Klebe ausgestattet. Beim 3:2 in Freiburg am Ostersamstag traf er zwei Mal aus der Distanz, einmal mit rechts. In der kommenden Saison könnte der gebürtige Unterfranke auf der Sechser-Position vor allem der WM-Enttäuschung Aleksandar Pavlovic (22) den Platz streitig machen. Neben dem gesetzten Vize-Kapitän Joshua Kimmich. Talent Noel Aséko (20) wurde auch wegen Bischof an Eintracht Frankfurt verkauft.

Zunächst kann sich Bischof einen kleinen Trainings-Vorsprung erarbeiten, da die deutschen WM-Fahrer ihre Leistungstests kommenden Montag und Dienstag nach Urlaubsende absolvieren. Bischof ist aktuell einer von nur sechs Profis im Teamtraining an der Säbener Straße – drei davon sollen bis Ende des Transferfensters am 1. September verkauft werden: die Leih-Rückkehrer João Palhinha, Bryan Zaragoza und Sacha Boey.

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Kompany wird Kader mit Nachwuchsspielern auffüllen

Neben Bischof sind am kommenden Samstag, wenn die Bayern bei SV Wehen Wiesbaden anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Vereinsbestehen des Drittligisten ihr erstes Testspiel absolvieren, Ersatztorhüter Sven Ulreich und Arijon Ibrahimovic dabei. Die Verkaufskandidaten eher nicht.

Trainer Vincent Kompany wird den Kader mit U23 und Nachwuchsspielern auffüllen. Da fungiert Tom Bischof, ein Länderspiel im Juni 2025, als Leitfigur und Kapitän der Reserve. 2026/27 soll er mehr als das werden.