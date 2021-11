"Er ist ein Top-Spieler": Schafft Tanguy Nianzou den Durchbruch beim FC Bayern?

Tanguy Nianzou wird nach seinem Bayern-Debüt in der Champions League gelobt. "Ich bin sehr glücklich", sagt der Franzose nach dem Spiel.

München - Tanguy Nianzou wollte den Kabinengang der Allianz Arena schon zufrieden verlassen, schließlich konnte kaum was Besseres kommen als dieses Lob von Dayot Upamecano. "Er hat super gespielt, mit Mut und Konzentration", sagte Upamecano über seinen Innenverteidigerkollegen: "Er ist ein Top-Spieler."

Nianzou grinste zufrieden, blieb dann doch stehen und gab selbst Auskunft über sein Champions-League-Debüt im Dress des FC Bayern beim 5:2 gegen Benfica: "Ich bin sehr glücklich, die Mannschaft hat ein großes Spiel gemacht."

Nagelsmann über Nianzou: "Er hat ein herausragendes Spiel gemacht"

Nianzou war die große Überraschung in der Aufstellung von Trainer Julian Nagelsmann. Zuvor hatte der 19-jährige Franzose erst vier Mal spielen dürfen in dieser Saison, doch die Personalsituation in der Abwehr brachte ihn in die Startelf. Niklas Süle (muskuläre Probleme am Hüftbeuger) und Lucas Hernández (Schlag unterhalb des Knies) standen nicht im Kader.

"Tanguy hat gespielt, weil zwei andere auf seiner Position ausgefallen sind", gab Nagelsmann zu - und lobte Nianzou gleichzeitig: "Er hat ein herausragendes Spiel gemacht. Wenn man mit einberechnet, wie viel Spielzeit er hat, war das sehr, sehr stark."

FC Bayern wieder mit Gegentor – Nianzou nicht fehlerfrei

Dennoch: Erneut blieb die Defensive um Nianzou und Upamecano nicht ohne Gegentor, Benfica durfte - wie zuletzt Gladbach und Union Berlin - mehrmals einnetzen.

"Die Standardsituationen müssen wir anders verteidigen", kritisierte Nagelsmann. Auch Nianzou spielte nicht fehlerfrei, doch insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt. "Wenn du den Anspruch hast, dass sich ein Spieler verbessern soll, musst du ihm als Trainer die Chance geben", so Nagelsmann, der Nianzous Passspiel und Cleverness lobte. "Was er gut kann, ist neben seiner Kopfballstärke das Verteidigen. Er hat eine sehr große Aggressivität." So soll es weitergehen.