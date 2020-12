Endlich wieder mit Ball! FC Bayern nimmt die Vorbereitung auf

Die Spieler des FC Bayern sind seit Mittwoch aus dem Weihnachtsurlaub zurück.

Aufgalopp an der Säbener Straße: Thomas Müller beim Trainingsstart des FC Bayern mit Talent Tiago Dantas (r.).

München - Sie rennen, passen, flanken und schießen wieder: Nach kurzem Weihnachtsurlaub sowie Coronatests und zwei Einheiten Cybertraining in den heimischen Wohnungen und Häusern kehrten die Stars des FC Bayern am Mittwochnachmittag an die Säbener Straße zurück und absolvierten das erste gemeinsame Mannschaftstraining.

Cheftrainer Hansi Flick konnte den Großteil seines Teams begrüßen, nur Tanguy Nianzou (Muskelbündelriss) fehlte. Kingsley Coman absolvierte auf einem Nebenplatz Lauftraining – eine Vorsichtsmaßnahme. Der Franzose hatte sich beim 2:1-Sieg in Leverkusen am 19. Dezember eine Zerrung zugezogen. Mit dabei war hingegen Talent Tiago Dantas. Der 20-jährige Portugiese, der bislang für die Bayern-Amateure spielte, ist ab 1. Januar für die Profis spielberechtigt.