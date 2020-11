"Du schaust so männlich aus": Frecher Müller-Spruch gegen Ramalho

Beim Spiel des FC Bayern gegen Red Bull Salzburg hat Thomas Müller einen seiner Gegner mit einem frechen Spruch aufgezogen. Auslöser war ein Schrei von André Ramalho.

Salzburg - Thomas Müller, Bayerns Lautsprecher, der vor allem bei den Geisterspielen häufig lautstark zu hören ist, hat beim Spiel der Münchner gegen Red Bull Salzburg (6:2) mal wieder für eine amüsante Szene gesorgt. Diesmal traf es Salzburgs Abwehrspieler André Ramalho.

Nach Schrei: Müller zieht Salzburger Spieler auf

Was war passiert? Es läuft die 34. Minute im Champions-League-Gruppenspiel – Robert Lewandowski nimmt den Ball im gegnerischen Strafraum an, dreht sich und schießt. Doch der Schuss geht nichts aufs Salzburger Tor, stattdessen trifft der Ball Ramalho. Der sinkt daraufhin zu Boden und schreit auf. Der Schiedsrichter pfeift ab, Freistoß für Salzburg.

Anschließend kann sich Müller einen frechen Spruch nicht verkneifen: "Du schaust so männlich aus", sagte er zum noch am Boden liegenden Ramalho. "Und dann kommst' so laut daher". Weil keine Fans im Salzburger Stadion waren, .

Müller und die "Rabauken" von Atlético

Erst kürzlich hatte Müller mit einem weiteren Kommentar für Lacher gesorgt: Als der Unparteiische ihm beim Spiel gegen Atlético Madrid (4:0) die Gelbe Karte zeigte, bezeichnete er die Spanier als die "größten Rabauken im europäischen Fußball".