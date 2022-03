Doppelpack gegen Salzburg: Thomas Müller überholt Frankreich-Legende Thierry Henry

Beim 7:1-Kantersieg über RB Salzburg "müllert" es gleich doppelt. Der Routinier des FC Bayern überholt in der ewigen Torschützenliste der Champions League Frankreich-Legende Thierry Henry.

München - Nationalspieler Thomas Müller hat am Dienstag einen Doppelpack in der Champions League erzielt und ist damit in der Liste der erfolgreichsten Torschützen der Königsklasse am ehemaligen französischen Weltklasse-Stürmer Thierry Henry vorbeigezogen.

Thomas Müller alleiniger Siebter

Müller, erfolgreichster deutscher Torschütze im Wettbewerb, erzielte seine Treffer 51 und 52 im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg (7:1) in der 54. und 83. Minute und ist nun alleiniger Siebter im Ranking.

Stürmerstar Robert Lewandowski erzielte gegen die Österreicher einen lupenreinen Hattrick und konnte sein Trefferkonto auf nunmehr 85 Tore verbessern. Superstar Cristiano Ronaldo führt das Ranking weiterhin mit 140 Treffern an.

Am Mittwoch kann Superstar Lionel Messi (125) vom französischen Topklub Paris St. Germain etwas Boden auf Ronaldo gut machen. Der Argentinier trifft mit PSG auf den spanischen Rekordmeister Real Madrid.