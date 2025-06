Mit sieben neuen Spielern in der Startelf verliert der FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Kimmich nimmt Trainer Kompany und seine Rotation in Schutz: "Wir brauchen viele Spieler im Rhythmus"

Am Mittwoch stand beim FC Bayern erst einmal Wunden lecken an. Und vor allem: Abkühlung. Die Bedingungen beim 0:1 gegen Benfica in Charlotte hatten die Münchner gefordert wie keine andere Prüfung bislang bei dieser Klub-WM. Und letztlich auch überfordert.

"Der Trainer möchte auch auf die anderen Spieler setzen"

Genauso wie die XXL-Rotation von Trainer Vincent Kompany mit sieben Wechseln im Vergleich zum 2:1 gegen die Boca Juniors aus, die Bayern in der ersten Halbzeit völlig aus dem Tritt brachte. Nach dem Seitenwechsel gelang trotz guter Chancen nicht mehr die Wende. Kompany hatte sich verpokert. Wobei sich mehrere Stars gegen diese Darstellung wehrten.

"Der Trainer möchte auch auf die anderen Spieler setzen, das ist sehr, sehr richtig, vor allem über eine ganze Saison", sagte etwa Joshua Kimmich, der wie Harry Kane und Michael Olise zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. "Da reicht es eben nicht, dass man eine sehr gute Startelf hat, man braucht eben auch Jungs darüber hinaus, die funktionieren", ergänzte Kimmich, "und das funktioniert eben nicht, wenn die nur alle sieben Spiele mal spielen. Wir brauchen viele Spieler im Rhythmus. Und wir haben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass wir absolut die Qualität haben, um zu rotieren."

Aznou darf erneut nicht spielen

Gegen Benfica allerdings galt das nicht. Weder Sacha Boey noch Joao Palhinha, Tom Bischof, Leroy Sané, Serge Gnabry oder Thomas Müller wussten zu überzeugen, genauso wenig Raphaël Guerreiro, den Kompany immer wieder als Linksverteidiger starten lässt.

Adam Aznou bekam bisher keine Chance für einen Startelfeinsatz. © IMAGO/Heuler Andrey (www.imago-images.de)

Ohne jeden Erfolg. Dabei sitzt auf der Ersatzbank mit dem 19-jährigen Adam Aznou ein Toptalent. Spielen darf er fast nie. Überraschend übrigens auch, dass Jamal Musiala über 90 Minuten draußen blieb, obwohl Bayern dringend ein Tor brauchte. Der gegen Boca angeschlagen ausgewechselte Musiala sei einsatzbereit gewesen, verriet Sportdirektor Christoph Freund, doch "der Spielverlauf hat das nicht mehr hergegeben".

Freund: "Wir haben uns auch fast keine Chancen erspielt"

Mit Musiala wäre zweifellos noch mehr Klasse auf dem Platz gewesen, wesentlich mehr als in dieser schwachen ersten Halbzeit. "Es ist nicht ganz so einfach, wenn viel gewechselt wird. Dann fehlen natürlich die Automatismen", sagte Müller. Bayern habe "wenig Power gehabt auf dem Platz", analysierte Freund. "Wir haben uns auch fast keine Chancen erspielt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, trotz dieser Hitze wollten wir die Gruppe unbedingt gewinnen."

Was misslang. An der Qualität der Spieler aus der zweiten Reihe liege das aber nicht, meinte Freund: "Da bin ich überzeugt, dass es nicht so ist. Die Mannschaft hat so noch nie zusammen gespielt. Wir wollten rotieren, weil wir ja bald wieder das nächste Spiel haben. Daher waren wir überzeugt, dass es so aufgehen wird. Im Endeffekt hat es nicht ganz so funktioniert."

Thomas Müller macht sich aktuell keine Sorgen um die Leistung des FC Bayern. © IMAGO/Jose Breton (www.imago-images.de)

FC Bayern bleibt trotz Pleite optimistisch

Die Risiken der Rotation. Bayern spürte sie gegen Benfica. Selbst verschuldet. "Mein Ziel war es, dass wir im nächsten Spiel in der besten Verfassung sind", erklärte sich Kompany. Wenn das gut gehe, habe er recht, meinte der Coach. Wenn nicht, wird es Kritik geben.

Vor allem bei einem Aus gegen Flamengo. Doch so pessimistisch wollten die Münchner freilich nicht vorausblicken. "Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war so, dass wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen", sagte Müller. Am Sonntag im Achtelfinale wäre genau dies zu beweisen.