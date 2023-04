Die Nerven liegen blank: Thomas Tuchel wütet im Training des FC Bayern

Nachdem Thomas Tuchel in den letzten Wochen trotz der schlechten Ergebnisse die Ruhe bewahrt hatte, rastete der neue Bayern-Coach im Training aus. Tuchel zerbrach bei einem Abschlussspiel mit seinem Knie eine Trainingsstange.

München - Die Nerven liegen blank an der Säbener Straße. Nachdem Bayern-Trainer Thomas Tuchel in den letzten Wochen selbst nach bitteren Niederlagen noch Ruhe ausgestrahlt hatte, legte der 49-Jährige im Training nun wieder seine impulsive Art aus den letzten Jahren an den Tag: Der ehemalige Coach von Paris-Saint Germain und des FC Chelsea zerbrach laut " " eine Trainingsstange mit seinem Knie.

FC Bayern: Stars wirkten im Training angespannt

Was war vorausgegangen? Beim Abschlussspiel korrigierte Tuchel vergebens mehrfach die Offensiv-Spielzüge seiner Stars. Nach etlichen Verbesserungsversuchen war dann aber die Zündschnur des Krumbachers gerissen, er schnappte sich eine der Trainingsstangen und schlug sie auf sein Knie. Gleichzeitig polterte Tuchel mit seinen Co-Trainern Arno Michels und Zsolt Löw über die schlechte Trainingsleistung.

Aber nicht nur der Trainer selbst, auch seine Akteure wirkten während des gesamten Trainings angespannt. So meckerte Kingsley Coman immer wieder und auch Thomas Müller und Josip Stanisic diskutierten lautstark. Zusätzlich kassierte Abwehrspieler Daley Blind von Löw einen Einlauf, nachdem er einen Fehler machte.

Kahn verschwindet nach Tuchel-Ausraster im Büro

Beäugt wurde die Trainingseinheit vom Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, der zusammen mit Amateure-Trainer Holger Seitz auf der Tribüne Platz genommen hatte. Im Gespräch mit dem 48-Jährige gestikulierte der ehemalige Welttorhüter wild mit den Händen. Nach dem Ausraster von Tuchel verzog sich Kahn in sein Büro.

Ob sich die Situation beim FC Bayern bald ändern wird? Am Sonntag steht das nächste Spiel an, bei dem es nur ein Ziel geben kann: Ein Sieg gegen Hertha BSC muss her.