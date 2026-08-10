Nach seinem WM-Urlaub wird der Torjäger des FC Bayern mit den Verantwortlichen über einen neuen Vertrag sprechen - bis 2029 oder 2030. Es sieht sehr gut aus. Kane winkt zudem eine besondere Ehrung.

Von Harry Kane hört und sieht man aktuell genau: nichts. Und das ist auch der Plan. Der Engländer erholt sich mit seiner Frau Katie und den vier Kindern von der WM, die für den Kapitän der Three Lions mit Platz drei endete. Noch bis Ende dieser Woche hat Kane Urlaub - genauso wie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano. Dann beginnt die Titeljagd aufs Neue beim FC Bayern.

Platz drei bei der WM: Kane. © IMAGO/Chris Arjoon/Icon Sportswire

Gespräche über Vertrag stehen bevor

Für Kane werden speziell die ersten Wochen nach seiner Rückkehr spannend. Denn in Kürze sollen nach AZ-Informationen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung beginnen. Auch die britische "Times" berichtet darüber. Die Mission Kane. Der aktuelle Kontrakt des 33-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus, Kane könnte ein Arbeitspapier bis 2029 oder 2030 erhalten. Mit 25 Millionen Euro pro Jahr ist der Stürmer gemeinsam mit Jamal Musiala Bayerns Topverdiener.

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Dreesen und Bayern-Bosse zuversichtlich

"Es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kürzlich über Kane: "Jetzt müssen wir sehen, dass das Wollen in der Schnittmenge zusammenpasst." Übersetzt heißt das: Es geht ums Geld und die Vertragslaufzeit. Doch da ist dem erfahrenen Geschäftsmann Dreesen eine gute Lösung mit der Kane-Seite zuzutrauen. Bereits Ende Mai bei der Meisterfeier hatte Bayerns CEO gesagt: "Wir haben uns relativ frühzeitig in diesem Jahr einmal verabredet, dass wir noch vor der neuen Saison die Thematik abgearbeitet haben wollen."

Kane ist Europas bester Torjäger und Favorit auf den Ballon d'Or. © IMAGO/Laci Perenyi

Traum von der Champions League

Es sieht sehr gut aus. Dass Kane, der sich mit seiner Familie in Baierbrunn äußerst wohlfühlt, bei Bayern bleiben will, hat er in der Vergangenheit oft betont. Kane sieht die Chance, mit Bayern und Trainer Vincent Kompany die Champions League zu gewinnen - schon in der kommenden Saison. Und er hat gemerkt, dass er auch in München im internationalen Rampenlicht steht. Bei der Ballon-d'Or-Wahl am 26. Oktober ist Kane nach derzeitigen Schätzungen der Topfavorit. Die Verleihung findet in Kanes Heimatstadt London statt - es wäre die vorläufige Krönung seiner Karriere.

Hoeneß schwärmt vom Vorzeige-Profi

Logisch, dass der FC Bayern seinen Torgiganten (146 Tore und 33 Vorlagen in 147 Spielen) unbedingt halten will. "Harry Kane ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist", schwärmte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. "Nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit. Die Stärke in unserer Mannschaft ist, dass wir viele Persönlichkeiten haben, und daher haben wir auch so großen Erfolg." Er sehe, so Hoeneß weiter, "keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte."

Schätzt Kane sehr: Uli Hoeneß (l.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Verlängerung wohl vor Ballon-d'Or-Gala

Es ist davon auszugehen, dass Kane noch deutlich vor der Ballon-d'Or-Gala um zwei oder drei Jahre verlängert. Vielleicht schon Ende August oder Anfang September. Und dann könnte er nach Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972 und 1976) und Karl-Heinz Rummenigge (1980 und 1981) der vierte Bayern-Spieler sein, der den goldenen Ball, diese prestigeträchtige Trophäe, entgegennimmt. Es wäre auch für den Klub eine riesige Ehre.

Goldener Schuh als nächste Auszeichnung

Bereits zuvor wird Kane mit einem anderen individuellen Preis ausgezeichnet: Am 19. August erhält er den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Kane hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 36 Treffer erzielt und sich die Auszeichnung mit deutlichem Vorsprung vor Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid) gesichert. Der Engländer erhält die Trophäe bereits zum zweiten Mal, auch in seiner ersten Saison in München 2023/24 hatte Kane 36 Tore erzielt.

Es liegen also goldene Wochen vor Kane - seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern würde perfekt reinpassen.