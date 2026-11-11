Didi Hamann zur Pause von Manuel Neuer: FC Bayern muss diese Frage klären

Jonas Urbig steht in den kommenden Wochen im Tor des FC Bayern München. Nach seiner Rückkehr soll Manuel Neuer wieder die Nummer 1 sein. Für Dietmar Hamann ist das nicht zwangsläufig so.

Torwart Neuer (r) musste beim Spiel der Bayern in Mainz verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Urbig (l). (Archivbild)

München

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach der neuen Verletzung von Manuel Neuer Zweifel an dessen Rückkehr als Stammtorwart des FC Bayern München geäußert. "Die Frage, die die Bayern jetzt beantworten müssen, ist, was sie machen und wen sie ins Tor stellen. Neuer wird jetzt bis Weihnachten weg sein. Wenn der Urbig bis Weihnachten gut hält, sich nichts zuschulden kommen lässt, dann ist die Frage, ob du den Neuer nochmal ins Tor stellst", sagte der frühere Nationalspieler der "Bild".

Dietmar Hamann spricht über Manuel Neuer und den FC Bayern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Neuer-Rückkehr erst im neuen Jahr erwartet

"Ich glaube, die Frage müssen sie jetzt nicht beantworten, die müssen sie beantworten, wenn der Neuer wieder da ist und dann Urbig gut gehalten hat", führte Hamann aus. Die Verletzung könnte demnach den Torwart-Umbruch beim deutschen Fußball-Rekordmeister beschleunigen.

Der 40 Jahre alte Neuer hatte im Spiel beim 1. FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß erlitten. Eine solche Verletzung zieht normalerweise eine mehrwöchige Pause nach sich. Vor Weihnachten dürfte Neuer daher wohl nicht zurück ins Bayern-Tor kehren. Das spekuliert auch die "Sport Bild". Bis dahin ist Jonas Urbig als Nummer 1 im Münchner Tor gesetzt. Vertreter ist Sven Ulreich.

Hamann: "Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen"

Urbig soll auch die Nachfolge von Neuer antreten, wenn dieser seine Karriere beendet. Der Weltmeister von 2014 hatte seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr bis Sommer 2027 verlängert. "Er hat sich dazu entschieden, dass er ein Jahr weitermachen will. Neuer hat ja die schwere Verletzung gehabt, das ist ja ein Wunder, dass er überhaupt zurückkam nach der schweren Verletzung beim Skiunfall", sagte Hamann.

"Deswegen hält sich da mein Mitgefühl mit ihm in Grenzen, weil er im Sommer hätte aufhören können. Er hätte wahrscheinlich die WM auch nicht mehr spielen sollen, was ich nicht verstanden habe auch von seiner Seite. Deswegen müssen wir schauen, ob er zurückkommt und dann, ob die Bayern ihn wieder ins Tor stellen", sagte der frühere Bayern-Profi Hamann.