Bayern-Legende Maier rät Neuer zu Karriereende: "Lass es sein, Manu!"

Nach dessen erneuter Verletzung rät Sepp Maier Bayern-Kapitän Manuel Neuer zu einem Karriereende im Sommer: "Du musst niemandem mehr etwas beweisen."

Torwartlegende Sepp Maier rät Manuel Neuer angesichts dessen erneuter Verletzungsprobleme zu einem Karriereende im Sommer. "Ich würde ihm sagen: 'Lass es sein, Manu!' Du hast dem Fußball unglaublich viel gegeben, du hast alles gewonnen und musst niemandem mehr etwas beweisen", sagte der Weltmeister von 1974 bei Sport1.

Neuer hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:1 des FC Bayern beim FSV Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen. Der 40-Jährige hatte im Sommer verkündet, dass diese Saison wohl seine letzte als Profi sein werde, sich aber ein winziges Hintertürchen offen gelassen.

Dieses sollte er nun endgültig schließen, meinte Maier. "Manuel hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, er hat das Torwartspiel revolutioniert. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten", sagte der 82-Jährige und betonte: "Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss!"

Maier: Neuers WM-Teilnahme im Sommer war ein Fehler

Maier nannte überdies Neuers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zur WM einen "Fehler". Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sei "eine enorme Belastung, körperlich und mental" gewesen. "Und wenn du mit 40 Jahren immer wieder Verletzungsprobleme hast, musst du dir gut überlegen, ob du deinem Körper das noch einmal zumutest."

Abschreiben dürfe man Neuer allerdings nicht. "Wenn er gesund ist und seine Leistung bringt, muss er spielen dürfen. Nur muss Bayern jetzt langsam eine klare Entscheidung treffen", sagte Maier mit Blick auf die Diskussion, ob Neuers designierter Erbe Jonas Urbig nicht schon jetzt die Nummer eins bei den Münchnern sein müsse.