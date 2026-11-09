Urbigs große Chance: Eine Entscheidung ist bei Neuer wohl schon gefallen

Der junge Torhüter des FC Bayern wird den verletzten Manuel Neuer in mindestens acht Spielen vertreten. Mit guten Leistungen könnte er dem Stammplatz näher kommen – auch in der Nationalmannschaft.

Acht Spiele. Und acht Chancen, sich endgültig unverzichtbar zu machen beim FC Bayern. Für Jonas Urbig werden die Wochen bis Weihnachten die wichtigsten seiner noch jungen Karriere. Ob er danach sogar die Nummer eins bei den Münchnern ist? Das ist die große Frage, die über dieser erneut großen Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer schwebt: Gibt es den für Sommer geplanten Generationenwechsel tatsächlich schon jetzt?

Neuer bleibt offiziell gesetzt – noch

Beim FC Bayern führen die Verantwortlichen diese Diskussion - zumindest öffentlich - noch nicht. Neuer, der Kapitän, bleibe gesetzt, sagte Sportvorstand Max Eberl zuletzt mehrere Male. Auch nach dem Sehnenteilriss im rechten Fuß, der Neuer mindestens sechs Wochen außer Gefecht setzen wird, soll es nach jetzigem Stand so sein, wie die AZ erfuhr. Doch wie unumstößlich ist dieser Plan?

Sehnenteilriss im rechten Fuß: Neuer. © IMAGO/Grant Hubbs

Klar ist: Kronprinz Urbig hat in den Partien gegen Köln (20. November), in Lille (25. November), beim HSV (28. November), gegen Hertha BSC (1. Dezember), Paderborn (4. Dezember), Slavia Prag (8. Dezember), bei der TSG Hoffenheim (13. Dezember) und gegen Bremen (18. Dezember) die große Chance, sich zu beweisen. Und dann muss Trainer Vincent Kompany entscheiden, wer als Stammkeeper ins neue Jahr geht.

Matthäus und die Abschiedsszenarien

"Es wäre schön, wenn er im letzten halben Jahr wieder zurückkommt", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus über Neuer. Er habe gehört, ergänzte der Rekordnationalspieler, "dass Manuel im Sommer aufhört. Also wäre es schön, wenn er zumindest in den letzten sechs, sieben Monaten einen würdigen Abschluss bekommt." Dies deckt sich mit AZ-Informationen. Intern geht man bei Bayern davon aus, dass Neuer nach dieser Saison seine Karriere beendet. Es sollen sogar schon Abschiedsinterviews mit dem 40-Jährigen geplant sein.

Bundestrainer Jürgen Klopp (l.) mit Urbig. © IMAGO/Jacek Prondzynski

Neuer selbst hatte vor dieser Saison im Trainingslager am Tegernsee gesagt, es sehe "stark danach aus, dass ich aufhöre." Diese Haltung hat sich jetzt noch verstärkt nach weiteren Verletzungen beim früheren Weltmeister und Welttorhüter. Der Körper macht einfach nicht mehr konstant mit auf höchstem Niveau, Neuers Abschied rückt näher.

Urbig als designierter Neuer-Erbe

Und damit die Ära Urbig. Der 23-Jährige ist als Neuer-Erbe auserkoren. In dieser Saison hat Urbig bereits acht Partien absolviert. Hinzukommen zwei Länderspiele beim 2:0 gegen Serbien und 0:0 in Griechenland. Der Bayern-Youngster spielte zweimal stark - Deutschlands erster Torhüter bleibt zunächst aber Marc-André ter Stegen. Der 34-Jährige von Ajax Amsterdam gehe "als Nummer eins in diese Spiele", sagte Klopp über die Partien in der Nations League in Serbien am Freitag und drei Tage später gegen die Niederlande in Berlin. Ter Stegen habe "die größte Erfahrung".

Urbig überzeugt mit konstanten Leistungen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Doch speziell Urbig scheint nicht weit weg zu sein, das glaubt auch Oliver Kahn. "Im Moment wirkt Marc-André ter Stegen stabil", sagte der frühere "Titan". Allerdings sieht Kahn keinen Anlass, jetzt die neue Nummer eins zu bestimmen. "Ich denke nicht, dass es im Moment einen Grund gibt, sich schon sicher festzulegen, weil wir in Deutschland momentan nicht die absolute Nummer eins haben, wie wir sie mit Manuel Neuer über viele Jahre gehabt haben", ergänzte der Ex-Bayern-Kapitän. Als Herausforderer mit Blick auf die EM 2028 sieht Kahn ihn: Urbig.

Dafür muss der junge Keeper jetzt konstant überzeugen. Acht Spiele sind es bis zur Winterpause. Acht Spiele, um beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft dem Stammplatz näher zu kommen.