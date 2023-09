Deutscher Meister RB Leipzig? Yussuf Poulsen findet: "Träumen ist immer erlaubt"

RB Leipzigs Yussuf Poulsen spricht im AZ-Interview über Coach Marco Rose und den Superstar des FC Bayern, Harry Kane.

München/Leipzig - In 18 Pflichtspielen kreuzten der FC Bayern und RB Leipzig seit dem Bundesliga-Aufstieg der Sachsen 2016 die Klingen. Seit dem ersten Duell mit dabei: Yussuf Poulsen, der sogar seit 2013 schon das Trikot der Leipziger trägt.

Der Offensivmann verrät im AZ-Interview, was er sich vom Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) erwartet und was er von Bayerns Superstürmer Harry Kane hält.

AZ: Herr Poulsen, RB hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt und bereits den Supercup gegen Bayern gewonnen. Welche Reaktion der Münchner erwarten Sie im Topspiel am Samstag?

YUSSUF POULSEN: Alle wissen, dass es ein Topspiel ist. Wir haben die letzten beiden Spiele gegen Bayern gewonnen. Natürlich wird Bayern sagen, dass eine Rechnung offen ist. Aber wir spielen in unserem Stadion, vor unseren Fans. Wir werden da reingehen wie in jedes andere Heimspiel. Wir wollen gewinnen.

Yussuf Poulsen: "Ich habe auf keinen Fall weniger Respekt vor dem FC Bayern als vorher schon"

Haben Sie das Gefühl, dass die Ehrfurcht vor dem FC Bayern etwas kleiner geworden ist?

Nein. Man hat immer großen Respekt vor dem FC Bayern. Sie sind nicht nebenbei elf Jahre in Folge Meister geworden. Ich habe auf keinen Fall weniger Respekt vor dem FC Bayern als vorher schon.

RB hat mit zwei Pokalsiegen in Folge bewiesen, dass man Titel gewinnen kann. Trauen Sie Ihrer Mannschaft nun auch die Meisterschaft zu?

Es ist für jeden Fußballer ein Wunsch, ein Traum, einen Meistertitel zu holen. Aber wir sind realistisch: Bayern ist der Favorit auf die Meisterschaft. Träumen ist immer erlaubt.

"Harry Kane macht den FC Bayern wieder stärker", bedauert RB Leipzigs Poulsen

Warum passt es zwischen Trainer Marco Rose und der Mannschaft so gut?

Geile Truppe, geiler Trainer. Ein Toptrainer, der uns letztes Jahr sehr gut geführt hat. Jetzt haben wir vier Siege in Folge geholt, dazu den Supercup gewonnen. Marco Rose ist ein super Typ, seine Philosophie von Fußball passt perfekt zu uns.

Bei Bayern ist mit Harry Kane ein neuer Stürmer in die Liga eingezogen. Wie bewerten Sie ihn?

Er ist ein Weltklassestürmer, keine Frage. Er macht den FC Bayern wieder stärker. Kane ist in allem super, was er macht: Er kann Tore schießen, Tore vorbereiten. Ich habe auch mit Dänemark gegen ihn mit England gespielt. Da war er leider sehr gut (lacht). Kane ist ohne Zweifel ein super Spieler.